Pınar Karşıyaka , basketbolda yeni sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2022'deki son maçında Ukrayna ekibi BC Prometey'e 93-86 mağlup oldu. Turnuvadaki ilk maçında da Fenerbahçe Beko'ya 98-87 yenilen Kaf-Kaf, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodunu 21-18, ilk yarısını 48-39, üçüncü periyodunu ise 75-58 geride tamamladı. Aynı salonda dün Fenerbahçe'yi de 93-89 yenen Prometey, organizasyonu ilk sırada tamamlarken sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Karşıyaka 2'de 0 çekti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › BC Prometey: 86-93 - Son Dakika

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