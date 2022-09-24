BC Prometey: 86-93 - Son Dakika
Üye Girişi

BC Prometey: 86-93

24.09.2022 17:58
BC Prometey: 86-93

Pınar Karşıyaka, basketbolda yeni sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2022'deki son maçında Ukrayna ekibi BC Prometey'e 93-86 mağlup oldu.

Pınar Karşıyaka, basketbolda yeni sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2022'deki son maçında Ukrayna ekibi BC Prometey'e 93-86 mağlup oldu. Turnuvadaki ilk maçında da Fenerbahçe Beko'ya 98-87 yenilen Kaf-Kaf, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk periyodunu 21-18, ilk yarısını 48-39, üçüncü periyodunu ise 75-58 geride tamamladı. Aynı salonda dün Fenerbahçe'yi de 93-89 yenen Prometey, organizasyonu ilk sırada tamamlarken sezona yenilediği kadrosuyla hazırlanan Karşıyaka 2'de 0 çekti.


YORUMLAR
500
Basketbol: Pınar Cup 2022 Basketbol: Pınar Cup 2022 Basketbol: Pınar Cup 2022 Basketbol: Pınar Cup 2022
Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Karşıyaka, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor BC Prometey: 86-93 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
17:07 55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih...
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:14 İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek
16:03 Birlikte sahte içki içtiği babası can vermişti! 17 gün sonra yaşamını yitirdi
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:48 Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 18:15:24. #1.12#
SON DAKİKA: BC Prometey: 86-93 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement