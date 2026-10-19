Beach Pro Tour Alanya'da erkeklerde Almanya, kadınlarda Hollanda şampiyon oldu - Son Dakika
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Beach Pro Tour Alanya'da erkeklerde Almanya, kadınlarda Hollanda şampiyon oldu

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Beach Pro Tour Alanya\'da erkeklerde Almanya, kadınlarda Hollanda şampiyon oldu
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Volleyball World Beach Pro Tour-Alanya Futures, 15-18 Ekim 2026'da Alanya Plaj Sporları Merkezi'nde 64 takım ve 128 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Erkeklerde Almanya, kadınlarda Hollanda şampiyon olurken Türkiye'den Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru erkeklerde ikinci oldu.

Volleyball World Beach Pro Tour- Alanya Futures, 23 Projects Uluslararası Alanya Plaj Sporları Merkezi'nde dört gün boyunca dünyanın farklı ülkelerinden gelen elit sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Organizasyonda erkeklerde Almanya, kadınlarda ise Hollanda şampiyonluğa ulaştı.

Alanya, uluslararası spor organizasyonlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden başarılı sporcuları bir araya getiren 5. Volleyball World Beach Pro Tour-Alanya Futures, 15-18 Ekim 2026 tarihleri arasında, FIVB tarafından Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülen 23 Projects Uluslararası Alanya Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlendi.

Dört gün boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne olan turnuvada sporcular, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Kum üzerinde sergilenen etkileyici performanslar, başarılı savunmalar ve kritik sayılar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Uluslararası arenada ülkelerini temsil eden sporcuların mücadele ettiği organizasyon, Alanya'nın plaj voleybolundaki deneyimini ve uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapma gücünü bir kez daha ortaya koydu. 64 takım ve 128 elit sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, sporcuların yanı sıra teknik ekipleri ve voleybolseverleri de Alanya'da buluşturdu.

Erkeklerde şampiyon Almanya

Turnuvanın erkekler kategorisinde Almanya'yı temsil eden Hekel ve Pieper ikilisi birincilik kürsüsüne çıktı. Türkiye adına mücadele eden Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru, başarılı performanslarıyla turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Macaristan temsilcileri Hajos ve Niemier üçüncü olurken, Avustralya'dan Klemen ve Holzinger ikilisi dördüncü sırada yer aldı. Türk sporcuların uluslararası rakipleri karşısında sergilediği mücadele, organizasyona ayrı bir heyecan kattı. Özellikle Yusuf Özdemir ve Batuhan Kuru'nun finale uzanan performansı, turnuvayı takip eden voleybol severlerden ilgi gördü.

Kadınlarda zafer Hollanda'nın

Kadınlar kategorisinde ise Hollanda temsilcileri Luini ve Essink ikilisi turnuvayı birincilikle tamamladı. Japonya'dan Riko ve Kikuchi çifti ikinci sırayı elde ederken, Almanya'yı temsil eden Barber ve Schwarz ikilisi üçüncü oldu. Andressa ve Treumann ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. Farklı ülkelerden sporcuların mücadele ettiği kadınlar kategorisinde de yüksek tempolu karşılaşmalar yaşandı. Takımların ortaya koyduğu mücadele ve performanslar, Kleopatra Plajı'nda spor dolu günlere renk kattı.

Kaynak: İHA
Yusuf ÖzdemirHollandaTurnuvaTürkiyeAlmanyaAlanyaGüncelSporSon Dakika

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