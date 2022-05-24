Beach Pro Tour Kuşadası Challenge tam not aldı - Son Dakika
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Beach Pro Tour Kuşadası Challenge tam not aldı

24.05.2022 16:01
Beach Pro Tour Kuşadası Challenge tam not aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Sevgi Plajı'nda düzenlenen Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge' izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Sevgi Plajı'nda düzenlenen Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge' izleyenlerden tam not aldı.

Dünyanın en önemli plaj voleybolu organizasyonları arasında gösterilen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a 33 ülkeden 200 sporcu katıldı. Erkeklerde İsveç'in, kadınlarda ABD'nin şampiyon olduğu turnuvada ekiplerin özverili çalışması sayesinde Kuşadası başarılı bir sınav verdi. Sevgi Plajı'nda kurulan kortlarda dört gün boyunca büyük çekişmeye sahne olan maçları yaklaşık 10 bin sporsever izledi. Yurt dışındaki televizyon kanallarının da canlı yayın yaptığı şampiyona kentin tanıtımına önemli katkı sundu. FIVB Teknik Delegelerinin de yer aldığı turnuvada Kuşadası, tüm Türkiye'ye uluslararası spor etkinliklerini başarıyla gerçekleştirebileceğini gösterdi.

Olimpik seviyede elit oyuncuların yer aldığı Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'ta mücadele eden erkek ve kadın voleybolculara sporseverler yoğun ilgi gösterdi. İzleyiciler, şampiyon olmak için kızgın kumlara çıkan voleybolcularla maçlardan sonra bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ortaya koydukları oyun kadarsempatik tavırlarıyla da alkış toplayan kadın voleybolcular Kuşadası'na hayran kaldı. Plajın sultanları, maçlardan arta kalan sürede denize girip güneşlendi. Türkiye'nin gönüllü turizm elçileri, Kuşadası'nın plaj voleybolu için çok uygun bir yer olduğunu belirterek ülkelerine döndüklerinde herkese Kuşadası'ndan bahsedeceklerini söyledi.

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Kuşadası'nın dünyada plaj voleybolu alanında düzenlenen en büyük organizasyonlardan birisi olan VW Beach Pro Tour'a başarıyla ev sahipliği yaptığını belirterek, "Öncelikle turnuvanın düzenlenmesine katkı sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dört gün boyunca Sevgi Plajı'nda görevli arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışarak mükemmel bir iş çıkardı. Şampiyonada en ufak bir sorunla karşılaşmadık. Turnuvaya katılan bütün voleybolcular ile FIVB'nin teknik delegeleri Kuşadası'ndaki organizasyondan memnun kaldı" dedi.

Başkan Ömer Günel de Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'a ev sahipliği yaparak dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuları Kuşadası'nda ağırladıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve TVF ile uyum ve iş birliği içerisinde çalışarak turnuvayı hiçbir sorun yaşamadan tamamladıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Öncelikle organizasyonun sürekliliğini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Özlem Çerçioğlu'na, Türkiye Voleybol Federasyonu'na ve görevli tüm personele emekleri içinçok teşekkür ediyorum. Turnuva sayesinde Kuşadası'nı bütün dünyaya doğru ve etkili bir biçimde tanıttık" diye konuştu. - AYDIN

Beach Pro Tour Kuşadası Challenge tam not aldı
Beach Pro Tour Kuşadası Challenge tam not aldı

YORUMLAR
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Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge
Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Spor, Son Dakika

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