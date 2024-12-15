Becao Sezonu Kapattı, Livakovic Yeni Yılda Dönecek

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir maçında sakatlanan Rodrigo Becao'nun sezonu kapattığını Livakovic'in ise yeni yılda döneceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Becao için sezonun bittiğini düşünüyorum. Livakovic bir kas sakatlığı yaşadı. Yeni yılda döneceğini düşünüyorum. 11'e 11 oynadığımız zaman sergilemiş olduğumuz oyun hoşuma gitti. 11'e 10'ken oynanan oyun hoşuma gitmedi. Oyuncular onlardan beklediğim şeyi sergilediler. Oyuncularım gerginliği hissettiler. Ben oyuncularımdan bugün birlik olmalarını görmek istiyordum. Harika bir maç çıkarmalarını beklemiyordum. Kazanmak için savaşmalarını bekliyordum, bu şekilde de yaptık" ifadelerini kullandı.

"Samet mental olarak baskıyla baş edebilmeye hazır"

Athletic Bilbao maçında ıslıklanarak oyundan çıkan ve bugün teknik heyet kararıyla kadroda olmayan Samet Akaydin ile ilgili konuşan Mourinho, "Samet'e mesaj vermek isterim. Bugünkü galibiyette en ufak katkımı ona ithaf etmek istiyorum. Ben kırgın bir adam gördüm. Yıl sonuna kadar 1 maçımız kaldı. Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf olacak. Samet nasıl reaksiyon gösterecek bakacağız. Genç oyuncuları da oynatmak gibi problemim yok. Bu kulüpte bir baskı var. Real Madrid'de olsaydım Yusuf'u oynatırdım. Manchester United'da olsam Yusuf'u oynatırdım; tıpkı Scott McTominay gibi. Oyuncu mental olarak bu baskıyla baş edebilmeye hazır. O yüzden oyuncularıma güveniyorum" dedi.

"En iyi terapi maç kazanmaktır"

"En iyi terapi maç kazanmaktır" diyen Portekizli teknik adam, iyi dönemden geçmelerinin ardından Beşiktaş mağlubiyetiyle her şeyin tersine döndüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bizler iyi dönemden geçiyorduk. O dönemde dengeli olduğumuzu hissediyorduk. Maç kaybettik ve dünya tersine döndü. Türkiye'de 3 katı oluyor. Bu geçirdiğimiz dönem bizler için zordu. Livakovic'in yaşadığı sakatlık gerginlik nedeniyle yaşadığını düşünüyorum. Bazen yorgunluk, bazen ters bir hareket yapmanızdan kaynaklı, bazen de gerginlikten kaynaklı olabiliyor. Oyuncular kristal bir küre içinde dışarıdaki olayları duymuyor değiller. Ben öyle değilim. Bizler için kolay bir hafta olmadı. Çalışmalarımız taktik odaklı yerine psikolojikti. Denge odaklıydı. 'Bu maçı kazanmamız gerekiyor' dedim. O ateşe sahip olurken biraz suya da sahip olmanız gerekiyor. Dengeyi bulmak önemli. Kariyerimde 1170 civarı maç yaptım, benim için kolay ama onlar için zor. Eyüpspor maçını kazanırsak 5-6 gün evlerine gidip futbolu unutmaya vakitleri olacak. Tıpkı bizim daha önce yaptığımız gibi. Çok kısa süre önce bu ligin en çok gol atan takımıydık. Burayı seviyorum, sadece bana Türkçe öğretmiyorlar." - İSTANBUL