Bedensel engelli okçuya malzeme sponsoru oldular - Son Dakika
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Bedensel engelli okçuya malzeme sponsoru oldular

09.03.2022 13:33
Bedensel engelli okçuya malzeme sponsoru oldular

Antalya'da düzenlenecek olan Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Eskişehirli sporcu Yusuf Girat'ın malzeme sponsoru Eskişehir Bilecikliler Derneği (ESBİLDER) oldu.

Antalya'da düzenlenecek olan Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Eskişehirli sporcu Yusuf Girat'ın malzeme sponsoru Eskişehir Bilecikliler Derneği (ESBİLDER) oldu.

Antalya'da 23- 27 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'na katılmak için çalışmalarına devam eden sporcu Yusuf Girat'a Eskişehir'deki Bileciklilerden destek geldi. Bedensel engelli sporcunun malzeme sponsoru Eskişehir Bilecikliler Derneği oldu. Dernek Başkanı Ahmet Saraç, sporcu Yusuf Girat'a destek olmaktan gurur duyduklarını belirterek, müsabakalarda başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Bedensel engelli okçuya malzeme sponsoru oldular
Bedensel engelli okçuya malzeme sponsoru oldular

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Bedensel Engelliler, Eskişehir, Okçuluk, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bedensel engelli okçuya malzeme sponsoru oldular - Son Dakika


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