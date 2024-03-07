Bedensel Engelli Sporcu Halit Durak, Türkiye Şampiyonası\'nda Birinci Oldu

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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü bünyesinde spor yapan bedensel engelli sporcu Halit Durak, Vücut Geliştirme Fitness Masterler Türkiye Şampiyonası'nda tekerlekli sandalye kategorisinde birinci oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 6-9 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen şampiyonada, Durak, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Durak, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Antrenörü Çetin Demir ile birlikte Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Durak, hedefinin Avrupa Şampiyonu olmak olduğunu söyledi.

Durak, yaptığı açıklamada, spor hayatına 2018 yılında başladığını, o günden beri çok çalıştığını ve başarılar elde ettiğini belirtti. Durak, "Spor yapmak benim için bir tutku. Bedensel engelim beni yıldırmadı, aksine daha çok motive etti. Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü'ne ve antrenörüm Çetin Demir'e çok teşekkür ediyorum. Bana her zaman destek oldular. Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak benim için büyük bir gurur. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na odaklandım. İnşallah Avrupa Şampiyonu olarak ülkeme ve şehrimize döneceğim" dedi.

Antrenörü Çetin Demir de Durak'ın çok yetenekli ve azimli bir sporcu olduğunu, kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Demir, "Halit, spora başladığı günden beri çok büyük bir gelişim gösterdi. Kendisini sürekli geliştirdi ve başarılar kazandı. Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak bizleri mutlu etti. Avrupa Şampiyonası'na da çok iyi hazırlanıyoruz. Halit'in potansiyeline güveniyorum. Avrupa Şampiyonu olacağına inanıyorum. Bize destek veren Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü'ne ve Ağrı halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AĞRI