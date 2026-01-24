Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar

Haberin Videosunu İzleyin
Beklenen oldu! Real Madrid\'de Arda Güler için son karar
24.01.2026 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beklenen oldu! Real Madrid\'de Arda Güler için son karar
Haber Videosu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco maçında performansıyla dikkat çeken Arda Güler, Real Madrid'de kalıyor. İspanyol teknik direktör Alvaro Arbeloa, Arda Güler'in geleceği hakkında kararını verdi. Marca'nın haberine göre, sezon sonuna kadar Real Madrid'i çalıştırmaya devam edecek olan Arbeloa, 20 yaşındaki milli oyuncunun takımda kalmasını istedi.

İspanyol devi Real Madrid'de son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, performansıyla Alvaro Arbeloa'nın beğenisini kazanmıştı. İspanyol çalıştırıcı, Arda Güler'in geleceğiyle ilgili son kararını verdi.

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DE KALIYOR

Marca'da yer alan habere göre; Sezon sonuna kadar Real Madrid'i çalıştırmaya devam etmesi beklenen Arbeloa, Arda Güler'in takımda kalmasını istedi. Arbeloa'nın 20 yaşındaki milli oyuncunun takım içindeki yerini sağlamlaştıracağı vetakımın beyni haline getireceği belirtildi.

90 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

Haberde, Arda'nın kesin olarak takımda kalacağı aktarılırken, Arsenal ve Chelsea'nin 20 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'e 90 milyon euro'luk bir teklif yapma hazırlığında olduğu ancak bu karar sonrası bu teklifi yaz ayına bırakacakları iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Futbol, Marca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı

17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:11:57. #7.11#
SON DAKİKA: Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.