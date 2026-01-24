Beklenen oldu! Real Madrid\'de Arda Güler için son karar

İspanyol devi Real Madrid'de son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, performansıyla Alvaro Arbeloa'nın beğenisini kazanmıştı. İspanyol çalıştırıcı, Arda Güler'in geleceğiyle ilgili son kararını verdi.

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DE KALIYOR

Marca'da yer alan habere göre; Sezon sonuna kadar Real Madrid'i çalıştırmaya devam etmesi beklenen Arbeloa, Arda Güler'in takımda kalmasını istedi. Arbeloa'nın 20 yaşındaki milli oyuncunun takım içindeki yerini sağlamlaştıracağı vetakımın beyni haline getireceği belirtildi.

90 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

Haberde, Arda'nın kesin olarak takımda kalacağı aktarılırken, Arsenal ve Chelsea'nin 20 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'e 90 milyon euro'luk bir teklif yapma hazırlığında olduğu ancak bu karar sonrası bu teklifi yaz ayına bırakacakları iddia edildi.