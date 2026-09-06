Belçika, FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Porto Riko'yu 76-64 mağlup etti - Son Dakika
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Belçika, FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Porto Riko'yu 76-64 mağlup etti

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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu'nda Belçika, Porto Riko'yu 76-64 yendi. Bu sonuçla Belçika ikinci galibiyetini alırken Porto Riko ikinci yenilgisini yaşadı. C Grubu'nda yarın oynanacak maçlarla çeyrek finale yükselecek takımlar belli olacak.

Salon: Berlin Arena

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Carlos Peralta (Ekvador), Martin Davison (Yeni Zelanda)

Porto Riko: Rosado 2, Guirantes 15, San Antonio 9, Solis 2, McGee-Stafford 25, Melendez, Jones 3, Gonzalez 5, Roma, Pagan 3, Benitez

Belçika: Vanloo 15, Allemand 11, Delaere 3, Meesseman 6, Linskens 12, Ramette, Claessens 9, Mununga, Becky Massey 4, Lisowa Mbaka 16, Billie Massey

1. Periyot: 13-20

Devre: 32-40

3. Periyot: 50-58

Beş faulle çıkanlar: 36.34 Linskens (Belçika), 39.47 San Antonio (Porto Riko)

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Belçika, Porto Riko'yu 76-64 mağlup etti.

Bu sonuçla Belçika, turnuvada ikinci galibiyetini aldı. Porto Riko ise ikinci yenilgisini yaşadı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer aldığı C Grubu'nda direkt çeyrek finale ve eleme turuna yükselecek takımlar son müsabakaların ardından belli olacak

Milliler, yarın Porto Riko'yu yenmesi halinde üçüncü sırada yer alacak ve eleme turu oynamaya hak kazanacak. Ay-yıldızlı ekip, sahadan mağlubiyetle ayrılması durumunda Dünya Kupası'na veda edecek.

Belçika-Avustralya karşılaşmasının kazananı, grubu lider tamamlayacak ve adını direkt çeyrek finale yazdıracak. Yenilen ekip ise eleme turu oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Belçika, FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda Porto Riko'yu 76-64 mağlup etti - Son Dakika

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