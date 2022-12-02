Dünya Kupası'nda tarihi gün! Favoriler elenirken iki sürpriz takım grubunu lider bitirdi - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda tarihi gün! Favoriler elenirken iki sürpriz takım grubunu lider bitirdi

02.12.2022 01:13

Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas'ın ardından bir sürprize de İspanya ve Almanya'nın yer aldığı gruptan lider çıkarak tarih yazan Japonya imza attı. Turnuvanın favorilerinden Belçika ve Almanya, henüz gruplarda turnuvaya havlu attı.

Son maçta İspanya'yı 2-1 deviren Japonya, lider olarak Dünya Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı. İspanya, gruptan ikinci çıktı.

Dünya Kupası'nda böyle bir gün yaşanmadı! Favoriler turnuvaya veda etti

ALMANLAR VEDA ETTİ

Almanya, Kosta Rika'yı 4-2 mağlup etmesine rağmen averajla 3. sırada kaldı ve Dünya Kupası'na veda etti. 2014'te Dünya Şampiyonu olan Almanya, 2018 ve 2022'de gruptan çıkamadı.

Dünya Kupası'nda böyle bir gün yaşanmadı! Favoriler turnuvaya veda etti

SÜRPRİZLER GÜNÜ

Japonya, Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek gruptan lider çıkmayı başardı. Kosta Rika da Almanya karşısında 2-1 öne geçmişti ama son bölümde skoru koruyamadı ve maçı 4-2 kaybetti. Almanya'nın galibiyeti, İspanya'yı E grubundan ikinci çıkardı.

Dünya Kupası'nda böyle bir gün yaşanmadı! Favoriler turnuvaya veda etti

BELÇİKA'DA HAYALLER PARAMPARÇA

Almanya gibi turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika da grup aşamasından öteye gidemedi. Belçika, Hırvatistan'la 0-0 berabere kalarak grubu üçüncü sırada tamamladı.

İşte E ve F Grubu'ndaki tablo:

Dünya Kupası'nda böyle bir gün yaşanmadı! Favoriler turnuvaya veda etti
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Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda tarihi gün! Favoriler elenirken iki sürpriz takım grubunu lider bitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda tarihi gün! Favoriler elenirken iki sürpriz takım grubunu lider bitirdi - Son Dakika
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