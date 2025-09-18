Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor U19 Takımını Destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor U19 Takımını Destekledi

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor U19 Takımını Destekledi
18.09.2025 09:38  Güncelleme: 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor'un U19 takımının Muğlaspor ile oynadığı maçı tribünden izleyerek genç futbolculara destek verdi. Kahveci, gençlerin azmiyle gurur duyduğunu belirtti.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya spor'un genç yeteneklerinin sahadaki mücadelesine tribünden eşlik etti.

TOKİ Spor Kompleksi'nde gerçekleşen U19 Gelişim Ligi mücadelesinde Kütahyaspor U19 takımı, Muğlaspor Kulübü'ne karşı oynadı. Maç öncesinde teknik heyet ve oyunculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Gençlerimizin azmi ve mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Şehrimizin spor altyapısını güçlendirmek için her zaman yanlarındayız" dedi. Karşılaşmayı takip eden Başkan Eyüp Kahveci, genç futbolcuları destekleyerek sahada moral kaynağı oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Eyüp Kahveci, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor U19 Takımını Destekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:45:31. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor U19 Takımını Destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.