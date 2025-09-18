Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor U19 Takımını Destekledi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya spor'un genç yeteneklerinin sahadaki mücadelesine tribünden eşlik etti.

TOKİ Spor Kompleksi'nde gerçekleşen U19 Gelişim Ligi mücadelesinde Kütahyaspor U19 takımı, Muğlaspor Kulübü'ne karşı oynadı. Maç öncesinde teknik heyet ve oyunculara başarılar dileyen Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Gençlerimizin azmi ve mücadelesiyle gurur duyuyoruz. Şehrimizin spor altyapısını güçlendirmek için her zaman yanlarındayız" dedi. Karşılaşmayı takip eden Başkan Eyüp Kahveci, genç futbolcuları destekleyerek sahada moral kaynağı oldu. - KÜTAHYA