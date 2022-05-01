Belediye Derincespor: 2-2 - Son Dakika
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Belediye Derincespor: 2-2

01.05.2022 17:44
Belediye Derincespor: 2-2

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Fetdah Yiğit (xx), Göker Erel (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Ertuğrul (xx), Aykut (xxx), Metin (xx) (Dk. 82 Mertcan), Özgür (xx), Caner (xx), Mustafa Aşan (x) (Dk. 63 Fatih Taşdelen xx), İhsan Furkan (x) (Dk. 63 Fatih Ergen xx), Samican (xxx) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Fetdah Yiğit (xx), Göker Erel (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Ertuğrul (xx), Aykut (xxx), Metin (xx) (Dk. 82 Mertcan), Özgür (xx), Caner (xx), Mustafa Aşan (x) (Dk. 63 Fatih Taşdelen xx), İhsan Furkan (x) (Dk. 63 Fatih Ergen xx), Samican (xxx) (Dk. 80 Mustafa Durgun xx), Kerem (xxx), Abdülkadir (x) (Dk. 63 Namık Barış xx)BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha (x) - Muhammet Fatih (xx), Efe (xxx), Berkay (xx), İlker (xx), Sercan (x), Melih (xxx) (Dk. 85 Ramazan), Mesut Can (xxx) (Dk. 85 Kemal), Mehmet (x), Uğurcan (xx) (Dk. 75 Tayfun x), Muhammed Enes (xx) (Dk. 85 Mert)GOLLER: Dk. 37 (Pen.) Efe, Dk. 59 Melih (Bld Derincespor), Dk. 65 Samican, Dk. 90+4 Aykut (Karşıyaka)SARI KARTLAR: İlker, Muhammet Fatih, Kadir, Mert (Bld Derincespor), Fatih Ergen, Erdoğan (Karşıyaka)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+4 Ertuğrul (Karşıyaka), Dk. 90+4 Sercan (Bld Derincespor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karşıyaka, sezonun son iç saha sınavında Play-Off yarışındaki Belediye Derincespor'la 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen 2-2 berabere kalarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada Derince'nin gollerini 37'nci dakikada penaltıdan Efe ve 59'uncu dakikada Melih atarken, Karşıyaka bu gollere 65'inci dakikada Samican ve 90+4'üncü dakikada Aykut'la yanıt verdi. Maçın son anlarında futbolcular arasında yaşanan kavgada Karşıyakalı Ertuğrul ve Derincesporlu Sercan direkt kırmızı kart gördü. Karşıyaka bu skorla ligin son haftası öncesi 46 puana ulaştı. Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, takımını geçen hafta 4-1 kazanılan Fethiyespor maçından 2 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Kalede Yusuf'un yerine geçen sezonların banko ismi Erdoğan'a ligde bu sezon ilk kez şans veren Güraçar, savundama Cenk'in yerine Aykut'u oynattı. Genç teknik adam, geçen hafta U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayan altyapı oyuncularından Mustafa Durgun, Mertcan Koç ve Emre Özsarı'yı da 18 kişilik kadroya aldı.14'üncü dakikada Mustafa Aşan'ın soldan ortasında İhsan Furkan'un şutu savunmadan sekti. 36'ncı dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Uğurcan soldan ilerleyip ortaladı, ceza alanı içinde Aykut'a çarpan top auta çıkarken, Hakem Aykut'un koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Derince'de Efe 37'nci dakikada penaltıyı gole çevirdi: 0-1.59'uncu dakikada fark 2'ye çıktı. Mesut Can'ın pasında sağdan ceza alanına giren Melih öne çıkan kaleci Erdoğan'ın solundan topu ağlara gönderdi: 0-2. 65'nci dakikada Karşıyaka umutlandı. Soldan ceza alanına giren Kerem'in yerden ortasında Samican farkı bire indiren golü kaydetti: 1-2. 90+4'te Karşıyaka'nın son çizgiden sağ taraftan kullandığı serbest atışta savunmadan seken topu tamamlayan Aykut son sözü söyledi: 2-2.KAVGA ÇIKTI

Karşıyaka'nın uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golünün ardından sahada gerginlik başladı. Karşıyaka yedek kulübesinin önünde Bld Derince'den Kemal, Namık Barış'a kayarak yerden sert girdi. Karşıyaka yedek kulübesi yerdeki Kemal'in üzerine yürüdü. Bu sırada Derince'den de Berkay ve Sercan tepki gösterince arbede yaşandı. İki takım futbolcuları birbirine girerken olaylar güçlükle yatıştırıldı. Hakem olay sonrası Karşıyaka'dan Ertuğrul ve Derince'den de Sercan'a kırmızı kart gösterdi. Derinceli Kemal sol dizinden sakatlanarak sahayı sedye ile terketti.


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Mustafa Aşan, Derincespor, Karşıyaka, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Belediye Derincespor: 2-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Derincespor: 2-2 - Son Dakika
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