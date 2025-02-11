Belediye Derincespor, kağıt üzerinde devredildi, anlaşma sağlanmazsa iade edilecek

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TFF 2. Lig ekibi Belediye Derincespor'un Bölgesel Amatör Lig takımı Gebzespor'a devri konusunda düğümü çözecek olan Gebze'nin 3. Lig'e çıkıp çıkmaması olacak. Mor Menekşeler profesyonel olursa iki kulüp de yola devam edecek, çıkamazsa Derince kapatılıp yarışma hakları devredilecek. Resmi değişimi yapılan ancak fiziki devri yapılmayan Belediye Derincespor pürüz yaşanan maddeler aşılamazsa iade edilecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor'un ekonomik sorunları nedeniyle gündeme gelen bölgesel amatör ligde bulunan Gebzespor'a satılması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesindeki güncelleme kafaları karıştırdı. TFF sitesinde Belediye Derincespor'un kulüp başkanı Yusuf İzzettin Öztürk olarak revize edildi. Kent kamuoyunda satışın tamamlandığı yönündeki iddialara her iki kulüp başkanı da resmiyette değişiklik yapılsa da bazı pürüzlerin henüz aşılmadığını, herhangi bir devir teslim olmadığını, mahremiyeti açısından kamuoyuyla paylaşmadıkları başlıklarda anlaşma sağlanamazsa kulübün geri iade yapılacağını söyledi.

"Aramızda sorun yok ama pürüzler aşılamazsa iade edilecek"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtlayan Gebzespor Kulübü Başkanı Yusuf Öztürk, "Aramızda herhangi bir sorun yok. Ağabey-kardeşiz ancak bazı konularda pürüz var. Aşabilirsek yeni planlamalar devreye girecek fakat anlaşma sağlanamazsa kulübün kağıt üzerinde iadesi yapılacak. İsmi değişiklik oldu ama aramızda ufak pürüzler var. Kağıt üzerinde kulüp bizim üstümüzde olsa da anlaşamadığımız bazı başlıklar var. Onları halledersek devam edeceğiz. Anlaşamazsak zaten aldığımız gibi iade ederiz, bu noktada sıkıntı yok. Zaten biz kulübü alsak da sezon sonuna kadar bütün yapısıyla beraber Nevzat Başkan devam edecek" dedi.

"Gebzespor 3. Lig'e çıkarsa iki takım da yoluna devam edecek"

Bütün hesapların Gebzespor'un 3. Lig'e çıkıp çıkmamasıyla alakalı olduğunun altını çizen Yusuf Öztürk, "Gebzespor şu an iyi gidiyor. Eğer 3.lige çıkarabilirsek iki kulübü de devam ettirmek istiyoruz. Çıkaramazsak amacımız; Derince'nin yarışma haklarını alıp Gebzespor'u 2. Lig'den devam ettirmek. Derince'yi düşünme amacımız bu. Her şey Gebzespor'un çıkmasıyla alakalı. Belediye Derincespor da ligde çabasına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirdi. Oradaki çocuklar da bizim çocuklarımız, Nevzat bizim kardeşimiz. Aynı şehrin takımları, çocuklarıyız. Bizim o çocukları gönderme gibi bir niyetimiz hiç olmadı, olmayacak. Anlaşırsak ve kulübü alırsak da aynı çocuklarla devam etmeyi planlıyoruz. Bu takım Gebze'ye de gelse o çocuklarla devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

"Altyapıdaki sporcularla ilgili de oturup konuşacağız"

Belediye Derincespor'un alt yapısında oynayan yüzlerce çocuk ve ailelerinin belirsiz bekleyiş yaşamasıyla ilgili olarak da soruya yanıt veren Yusuf Öztürk, "Eğer ki bizim yapabileceğimiz bir şey olursa tabii ki yapacağız. O çocuklar da bizim çocuklarımız. Yapabildiğimizi yapacağız. Biz bu kulübü aldık da gerisi ne olursa olsun gibi düşüncemiz asla yok. Ama ne yapabiliriz, nasıl yaparız, hep beraber oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.

"Gebze'de sıkıntımız şu; tek stat var ve bütün maçlar orada oynanıyor"

Belediye Derincespor'un borçları ve devre konu rakamlarla ilgili açıklama yapmayı doğru bulmadığını belirten, anlaşma sağlanıp da takımın Gebze'ye götürülmesi halinde saha sorunu ve çim zemin yapılması konusunda ise Öztürk, "Şu an stadın zeminini çime yapma düşüncemiz yok. Ama sıkıntımız; bizim orada saha yok. Metin Oktay çalışmadan dolayı kapalı. Alaattin Kurt Stadı var ve bütün maçlar orada oynanıyor. Tamam, profesyonel lige çıkacağız da sadece kendimizi düşünüp hareket edemeyiz. Gerekirse maçları başka yerde oynayacağız. Çocuklara saha ayarlayabilirsek ki Pelitli'de bir sahamız var. Orası çıkarsa ve onları oraya taşıyabilirsek tabii ki çim saha yapmak istiyoruz. Şu an Gebze'de bir saha var ve bütün maçlar orada oynanıyor. Kulübün borçları ya da ne kadara devir olacağıyla ilgili herhangi bir şey demem etik olmaz. Kulübün başkanı hala Nevzat'tır. Kağıt üzerinde belki bizde ama anlaşıp da bize geçmeden benim bir şey söylemem yanlış olur" şeklinde konuştu.

"Bizi yıllardır dışarda görüyorlar. Bunu ortadan kaldırmak istiyorum"

Şehirdeki İzmit- Gebze ayrımını ortadan kaldırmak istediğini de vurgulayan Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Burada en başta diyeceğim şey; oradaki bütün çocuklar bizim çocuklarımız. Biz de bu kentin çocuklarıyız. Yıllardan beri bizi hep dışarda görüyorlar. Ben bunu ortadan kaldırmak istiyorum. Hepimizin aynı şehrin takımı ve insanları olduğumuzu göstermek istiyorum. Derince'nin de bizi sahiplenmesini istiyorum. Maçlarımıza gelmelerini istiyorum. Bizi çağırsınlar biz de gidelim. Kardeşlik olsun istiyorum. Alırsak zaten Nevzat da devam edecek. Bizim ikinciye kulüp yönetelim gibi çalışmamız yok. Eğer 3.lige çıkarsak iki takım devam eder, Nevzat orada devam eder. Takım çıkmazsa biri amatörde, biri profesyonelde iki takımı kaldıramayız. Ama ikisi de profesyonel olursa orda oynayamayanları Gebzespor'a indiririz. Pilot takım gibi düşünelim. İkisi de profesyonel olursa yönetmek daha kolay olur. Nevzat ile bizim kafa yapılarımız, bakış açılarımız uyduğu için çok rahat yönetiriz. Çıkamazsak tek takım üzerinden devam etmek istiyorum."

"Bir hafta, on gün içinde tamamen netleşecek"

Öztürk, "Her şeyin hayırlısı olsun. Önümüzdeki günlerde hepsi belli olacak. Gizli saklı hiçbir şeyimiz yok bizim. Bazı şeyleri söyleyemiyorsam Nevzat'ı ilgilendiren konulardır. Ekonomik sıkıntı devam ederse; başka yere gideceğine, Gebze'ye gelsin. Hepimiz sahip çıkalım. Hayırlısıyla anlaşabilirsek, inşallah da Gebze çıkarsa kardeş kardeş yürür gideriz, iki takımı da yürütürüz. Biz oradaki yarışı da bırakmayacağız. O takımı alırsak da sezon sonuna kadar gideceğiz. Kimseyi ortada bırakamayız. Bize güvenip gelen insanlar var. Bir hafta, on gün içinde bu konular tamamen netleşecek. Sonrasında belki birlikte açıklama yaparız" sözlerini kaydetti.

Nevzat Bayram: "Herhangi bir sorun yok ama birkaç gün süreye ihtiyacımız var"

Kağıt üzerinde değişimin yapıldığını ancak fiili olarak herhangi bir devir yapılmadığını, bazı konulardaki pürüzlerin henüz giderilmediğinin altını çizen Belediye Derincespor Kulüp Başkanı Nevzat Bayram, "Bazı özel püf noktalar var. Şu an kağıt üzerinde olmasa da kulüp başkanıyım. Kulübü teslim ettiğimiz, yarın maça gelecekleri, antrenmanlara gelecekleri durum yok. Öte yandan Yusuf ağabeyle aramızda herhangi bir olumsuzluk ya da problem de da yok. Henüz uzlaşma sağlayamadığımız konu da mali değil. İkimiz de aynı kafadayız. Sadece bazı pürüzlerle ilgili birkaç gün daha süreye ihtiyacımız var" dedi. - KOCAELİ