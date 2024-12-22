Belediye Derincespor\'un Galibiyeti Sonrası Gergin Anlar

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TFF 2.Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Belediye Derincespor, Nazillispor'u 2-1 mağlup etti. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte ortalık karıştı. Dakikalar süren kavgayı, tarafların arasına etten duvar ören çevik kuvvet bitirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devrenin son maçında Belediye Derincespor'un ev sahipliği yaptığı ve Nazilli Spor'u 2-1 mağlup ettiği maçın bitiş düdüğünün ardından ortalık karıştı. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada 11 puanla 14. sırada olan ev sahibi ekip Batuhan Altıntaş'ın dakika 63'te kaydettiği golle ikinci kez öne geçti. Maçın normal süresinde Belediye Derincespor üçüncü golü bulmak için yüklenirken, 9 puanla 16. sırada bulunan Nazilli Spor ise tüm gücüyle beraberlik arayışını sürdürdü.

Hakem araya girdi, kart uyarısı yaptı

Karşılaşmanın sonuna 4 dakikalık kayıp zaman işaret edildi. Son dakikaya girildiğinde ev sahibi takımdan Berat Kartal sakatlanarak kendini yere bıraktı. Berat yerde yatarken oyunun sürdüğü anlarda son pozisyonda sinirler gerildi. Hakem Berat Buğra Çelik'in bitiş düdüğünün ardından tansiyon bir anda yükseldi. Oyuncuların arasına girerek duruma hemen müdahale eden orta hakem, gerginlik anına yakın olan Belediye Derincespor yedek kulübesine de kart uyarısında bulundu.

Tansiyon arttı, kavga dakikalarca sürdü

Konuk ekipten Emrullah Ertuş'un tepkisiyle başlayan sözlü, el kol hareketli atışma yedek kulübesine taştı. Ardından kaleci Mustafa Güngör'ün de dahil olmasıyla iki takımın sahadaki oyuncuları arasında kavga başladı. Teknik ekipler, yedek oyuncular ve yöneticiler de sahaya girdi. Tribünlerdeki taraftar da büyük tepki gösterdi ve gerilimin uzaması üzerine sahaya girmek istedi. Ancak emniyet güçleri sahaya inmelerine izin vermedi. Bu dakikalarda maçın hakemleri sahanın uzak bir bölgesine giderek emniyet güçlerinin koruması altına alındı.

Her yerde ayrı itiş-kakış yaşandı

Sahanın farklı alanlarında oyuncular ve yöneticiler arasında münferit kavgalar sürerken çevik kuvvet sahada taraftarın arasında etten duvar ördü. Çevik kuvvetin araya girmesiyle dakikalar sonra yatıştırılan gerginlik 'bitti 'derken kaleci Mustafa'nın sinirlerine hakim olamamasıyla yeniden alevlendi. Emniyet güçlerinin sahada taraflar arasına bariyer olmasının ardından Belediye Derincespor galibiyetini taraftarıyla kutladı. Nazilli Spor oyuncuları ve teknik ekibi de soyunma odasına gitti. Ortalığın yatışmasının ardından hakemler de polis kontrolünde sahadan ayrıldı. - KOCAELİ