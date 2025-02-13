Belediye Derincespor'un Satışı İptal Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Belediye Derincespor'un Satışı İptal Oldu

Belediye Derincespor\'un Satışı İptal Oldu

TFF 2. Lig takımı Belediye Derincespor'un, BAL'daki Gebzespor'a kağıt üzerinde devri sonrası yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve satış iptal edildi. Kulüp iade edilecek.

13.02.2025 11:52  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig takımı Belediye Derincespor'un, BAL'daki kentlisi Gebzespor'a kağıt üzerinde devrinden sonra satışı iptal oldu. Henüz aşılamayan maddeler olduğunu, bu nedenle fiziki devir yapılmadığını belirten taraflar, "Görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Kulüp iade edilecek" açıklamasında bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor'un ekonomik sıkıntılar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'de bulunan Gebzespor'a kağıt üzerinde devrinin yapılmasının ardından taraflar fiziki devir için bazı ihtilaf yaşanan maddelerdeki sorunların aşılması gerektiğini belirtmişti. Ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler olumsuz neticelendi ve kulübün akıbetini belirleyecek satış konusunda ipler koptu.

Öztürk: "Belirsizlik yordu, süreç benim için kapanmıştır"

Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, "Görüşmelerimiz olumsuz sonuçlandı. Henüz anlaşamadığımız bazı hususlar olduğunu daha önce ifade etmiştik, tüm kamuoyunun malumu. Ancak sonradan gündemimize giren bazı sorunları aşamadık. Belirsizlik de bizleri yordu. Kulübü kağıt üzerinde devralmıştık. Çünkü anlaşmıştık ve süreç artık ödemelerin belirlendiği şekliyle yapılması noktasına gelmişti. Ödemesini yapmamıştık. Elbette kulüp onların. Açıkçası problemleri aşacağımıza inanıyorduk ancak olmadı. En kısa sürede gerekli işlemleri yapıp kulübü iade edeceğiz" dedi. Sürecin tersine dönme ihtimaliyle ilgili olarak da net konuşan Öztürk, "Tekrar aynı süreci yaşamayız. 'Aldık', 'Verdik', 'Bir daha aldık' olmaz. Bu süreç benim için kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Satmak son çarem" demiş, devretmişti

Belediye Derincespor'un ekonomik yükümlülükleri için kaynak oluşturmaya çalıştıklarını, arsa satışı ile sözünü aldıkları sponsorlukların gerçekleşmesi halinde darboğazdan çıkabileceklerini ve satışın son çare olduğunu belirten kulüp başkanı Nevzat Bayram ise kulübü satmaktan yana olmadığının altını çizmiş ancak süreç içinde resmi devrini yapmıştı. Görüşmelerin olumsuzlukla neticelenmesi konusunda ise Nevzat Bayram, "Doğru. Detaylarını özel olduğu için paylaşmadığımız pürüzleri gideremedik ve olumsuz sonuçlandı. Tabii ki Yusuf abiyle yan yana gelip konuşacağız" değerlendirmesini yaptı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Derincespor, Gebzespor, Politika, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye Derincespor'un Satışı İptal Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
12:01 MSB’den Yunanistan’a Meteor Füzesi yanıtı Korkuları gerçek oluyor MSB'den Yunanistan'a Meteor Füzesi yanıtı! Korkuları gerçek oluyor
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:52:19. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye Derincespor'un Satışı İptal Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.