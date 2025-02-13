Belediye Derincespor\'un Satışı İptal Oldu

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TFF 2. Lig takımı Belediye Derincespor'un, BAL'daki kentlisi Gebzespor'a kağıt üzerinde devrinden sonra satışı iptal oldu. Henüz aşılamayan maddeler olduğunu, bu nedenle fiziki devir yapılmadığını belirten taraflar, "Görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Kulüp iade edilecek" açıklamasında bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor'un ekonomik sıkıntılar nedeniyle Bölgesel Amatör Lig'de bulunan Gebzespor'a kağıt üzerinde devrinin yapılmasının ardından taraflar fiziki devir için bazı ihtilaf yaşanan maddelerdeki sorunların aşılması gerektiğini belirtmişti. Ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler olumsuz neticelendi ve kulübün akıbetini belirleyecek satış konusunda ipler koptu.

Öztürk: "Belirsizlik yordu, süreç benim için kapanmıştır"

Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk, "Görüşmelerimiz olumsuz sonuçlandı. Henüz anlaşamadığımız bazı hususlar olduğunu daha önce ifade etmiştik, tüm kamuoyunun malumu. Ancak sonradan gündemimize giren bazı sorunları aşamadık. Belirsizlik de bizleri yordu. Kulübü kağıt üzerinde devralmıştık. Çünkü anlaşmıştık ve süreç artık ödemelerin belirlendiği şekliyle yapılması noktasına gelmişti. Ödemesini yapmamıştık. Elbette kulüp onların. Açıkçası problemleri aşacağımıza inanıyorduk ancak olmadı. En kısa sürede gerekli işlemleri yapıp kulübü iade edeceğiz" dedi. Sürecin tersine dönme ihtimaliyle ilgili olarak da net konuşan Öztürk, "Tekrar aynı süreci yaşamayız. 'Aldık', 'Verdik', 'Bir daha aldık' olmaz. Bu süreç benim için kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Satmak son çarem" demiş, devretmişti

Belediye Derincespor'un ekonomik yükümlülükleri için kaynak oluşturmaya çalıştıklarını, arsa satışı ile sözünü aldıkları sponsorlukların gerçekleşmesi halinde darboğazdan çıkabileceklerini ve satışın son çare olduğunu belirten kulüp başkanı Nevzat Bayram ise kulübü satmaktan yana olmadığının altını çizmiş ancak süreç içinde resmi devrini yapmıştı. Görüşmelerin olumsuzlukla neticelenmesi konusunda ise Nevzat Bayram, "Doğru. Detaylarını özel olduğu için paylaşmadığımız pürüzleri gideremedik ve olumsuz sonuçlandı. Tabii ki Yusuf abiyle yan yana gelip konuşacağız" değerlendirmesini yaptı. - KOCAELİ