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Belediye Kütahyaspor 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika

Belediye Kütahyaspor 3 puanı 3 golle aldı

08.11.2021 10:48
Belediye Kütahyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Dumlupınar Stadyumu'nda Sancaktepe Futbol Kulübü ile karşılaşan Belediye Kütahyaspor sahadan Muhamet Arslantaş'ın muhteşem 3 golü ile sahadan galip ayrıldı.

Dumlupınar Stadyumu'nda Sancaktepe Futbol Kulübü ile karşılaşan Belediye Kütahyaspor sahadan Muhamet Arslantaş'ın muhteşem 3 golü ile sahadan galip ayrıldı.

Kütahya'nın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi olan Belediye Kütahyaspor, ligin 11. haftasında kendi evinde Sancaktepe FK'yı konuk etti. Dumlupınar Stadyumunda saat 13.00'da başlayan maça temsilcimiz Teknik Direktör Ahmet Yavuz yönetiminde, Doğukan Özçimen, İbrahim Yakup İnal, Veli Kızılkaya, Erdinç Çepoğlu, Ali Mert Işık, Emrah Dağ, Tuncay Fındıkcı, Bilal Şeflek, Enes Nalbantoğlu, Ali Mert Aydın ve Muhammet Arslantaş on biri ile çıktı.

Maçın başlama düdüğü ile birlikte rakibine baskı kuran Mavi Şimşekler, ilk golü maçın 5. dakikasında Muhammet Arslantaş ile buldu. Golün ardından Sancaktepe karşısında baskısını artıran Belediye Kütahyaspor ikinci golü maçın kahramanı Muhammet Arslantaş ile 38. dakikada buldu ve soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda da etkili ve baskılı futbolunu sürdüren mavi-şimşekler, 75. dakikada bir kez daha sahneye çıkan ve maçta hattrick yapan Muhammet Arslantaş, kendisinin ve takımımızın 3. golünü atarak maçı skorunu belirledi. 90 dakikanın sonunda Belediye Kütahyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı tribünden izleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, karşılaşmayı Kütahya Valisi Ali Çelik ile birlikte izledi. Taraftarlara takımlarını yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Başkan Işık, güzel oyun ve farklı skor için futbolcuları tebrik etti. - KÜTAHYA

Belediye Kütahyaspor 3 puanı 3 golle aldı
Belediye Kütahyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Belediye Kütahyaspor, Dumlupınar, Sancaktepe, Kütahya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye Kütahyaspor 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika Spor


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