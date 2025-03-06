Belediye Kütahyaspor - Bursaspor Maçının Hakemi Belirlendi

TFF 3. Ligin 23. haftasında pazar günü saat 14.00'te oynanacak Belediye Kütahyaspor- Bursaspor mücadelesini hakem Berkan Çetin yönetecek.
Liglerde haftanın maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
9 Mart Pazar günü saat 14.00'te Dumlupınar Stadyumu'nda oynanacak Belediye Kütahyaspor - Bursaspor mücadelesini Berkan Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılığını Uğur Çakmak ve Hakan Tunç yaparken maçın dördüncü hakemi ise Halim Kolancı olacak. - BURSA
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