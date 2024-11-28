Belhanda, Katar'da mucizeyi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Spor

Belhanda, Katar'da mucizeyi gerçekleştirdi

Belhanda, Katar\'da mucizeyi gerçekleştirdi

Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Younes Belhanda, sene başında Katar ekibi Al-Shamal'a transfer olmuştu. 34 yaşındaki futbolcu, forvet oynadığı Al-Rayyan mücadelesinin son saniyelerinde takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Faslı yıldız, son haftalardaki performansıyla adından söz ettiriyor.

28.11.2024 17:42
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Adana Demirspor'dan bedelsiz şekilde Katar ekibi Al-Shamal'ın yolunu tutan Younes Belhanda, sahaya çıktığı son 2 karşılaşmaya damga vurdu.

ZAMAN ZAMAN FORVET OYNUYOR

Yeni takımında santrfor pozisyonunda da zaman zaman görev alan Belhanda, Al-Duhail karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Karşılaşmayı Al-Shamal, 6-2'lik skorla kaybederken Belhanda'nın mücadelesi dikkat çekti.

90+7'DE GALİBİYETİ GETİRDİ

Belhanda, Katar Ligi'nde oynanan son karşılaşmada ise galibiyeti getiren isim oldu. Maçta santrfor pozisyonunda oynayan Belhanda, 90+7. dakikada takımına deplasmanda 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı. Sahaya çıktığı son 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı veren Belhanda, ilerleyen yaşına son haftalardaki performansıyla beğeni topladı.

KATAR PERFORMANSI

Geçen sezonun devre arasından bu yana Katar ekibinin formasını giyen Belhanda, Al-Shamal ile 23 maça çıktı. 34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Faslı yıldızın takımıyla 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Younes Belhanda, Adana Demirspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belhanda, Katar'da mucizeyi gerçekleştirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Doğan Gündemir:
    mucize nerde gören var mi 1 1 Yanıtla
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