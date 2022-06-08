Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı

08.06.2022 17:23

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Milli Takım'dan arkadaşı Beliz Başkır'ın "İyi ki sen" ifadesini kullanarak paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla gündeme geldi. "Aşık oluyorum" ifadesini kullanan Karakurt ile Başkır'ın aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı voleybolcusu saha içi kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. İmge'den ayrıldıktan sonra oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başlayan Karakurt, sosyal medyada yaptığı bir yorumla dikkat çekti.

Ebrar Karakurt'un sarmaş dolaş pozlarını paylaşan takım arkadaşına yorumu ortalığı karıştırdı

"AŞIK OLUYORUM"

Milli Takım'dan arkadaşı Beliz Başkır, Ebrar Karakurt'un kendisiyle samimi olduğu bir fotoğrafı "İyi ki sen" notuyla paylaştı. Karakurt ise paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Aşık oluyorum" yanıtını verdi. Milli voleybolcunun yorumu kısa süre içerisinde gündem olurken ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.

Ebrar Karakurt'un sarmaş dolaş pozlarını paylaşan takım arkadaşına yorumu ortalığı karıştırdı
Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın Aşık oluyorum yorumu dikkatlerden kaçmadı
Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın Aşık oluyorum yorumu dikkatlerden kaçmadı
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Ebrar Karakurt, Milli Takım, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın 'Aşık oluyorum' yorumu dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı - Son Dakika
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