Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı voleybolcusu saha içi kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. İmge'den ayrıldıktan sonra oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başlayan Karakurt, sosyal medyada yaptığı bir yorumla dikkat çekti.

"AŞIK OLUYORUM"

Milli Takım'dan arkadaşı Beliz Başkır, Ebrar Karakurt'un kendisiyle samimi olduğu bir fotoğrafı "İyi ki sen" notuyla paylaştı. Karakurt ise paylaşıma kayıtsız kalmayarak "Aşık oluyorum" yanıtını verdi. Milli voleybolcunun yorumu kısa süre içerisinde gündem olurken ikilinin aşk yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu.