Bellamy: Gelişmemiz Gerekiyor

Spor

- Craig Bellamy: "Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor"

KAYSERİ - Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy, golsüz eşitlikle sona eren Türkiye maçının ardından yaptığı açıklamada, "Benim ve oyuncularımın gelişmesi gerekiyor" dedi.

Galler, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında deplasmanda Türkiye ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlene basın toplantısında Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy açıklamalarda bulundu.

Son dakikadaki top kontrollerinin daha önceki maçlarının tam tersi olduğunu söyleyen Bellamy, "Çokça defans vardı. Oyuncularımızın vücutları gerçekten çok güçlüydü. Hepsi de gerçekten büyük yetenekler. Acı olacağını biliyordum. Çok zor bir maç geçirdik ama topla alakalı, hani top kontrolümüz, topa bakış açımız biz onları geliştirdik. Zamanlama daha iyi olabilirdi, zamanlamayı çözebilirdik. Bugün bunu daha iyi anladık ve daha da çok kendimizi geliştireceğimiz bir maç oldu. Kontrol biraz daha iyi olabilirdi. Önceki maçlardaki kontrollerimiz daha iyiydi. Skora direkt gidebilirdik ilk dakikalarda. Topa sahipliği geliştirmek asıl amaçları. Tempoyu biraz daha artırmaları gerekiyormuş. Son dakikadaki top kontrolü önceki maçların tam tersi. Yani önceki maçlardaki topu çok kontrollü ve daha iyi. Penaltı hakkında ne desem bilmiyorum ama penaltı tamamen adaletliydi. Türkiye'de öyle mi düşünüyor bilmiyorum ama bizim için adaletli bir penaltıydı" dedi.

Bellamy, oyuncuların ve kendisinin gelişmesi gerektiğini söyleyerek, "Son dakikalar kötü geçti. Bunların hepsine baktığımızda kendimi de gelişmem gerekiyor ve oyuncularımın da gelişmesi gerekiyor. Bu bize güzel bir sınav oldu. Dün de söylemiştim bugünün güzel bir sınav olacağını ama gerçekten de doğrulanmış oldu. Ben de bugün büyük bir sınava girdim. Türkiye'de bugün burada bu maçın oynanması gerçekten yaradı dürüst olmak gerekirse. Yani biz hep böyle ders alarak gelişeceğiz. Duruşumdan da anlaşılır. Ben domine etmek istiyorum maçları. Açgözlüyümdür. Her zaman daha çoğunu istiyorum ama genel amacım gelişmek" ifadelerini kullandı.