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Bellona Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı

21.02.2022 08:36
Bellona Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı

Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta İzmit Belediyespor'u 60-53 mağlup etti.

Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta İzmit Belediyespor'u 60-53 mağlup etti. Sarı kırmızılılar ligdeki dördüncü galibiyetini aldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 4. galibiyetini aldı. Ligin 18. haftasında deplasmanda İzmit Belediyespor ile karşılaşan Sarı Kırmızılı ekip, salondan 60-53'luk galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 18 maçta 17 maç oynayan 13 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 4 kez de kazanan taraf oldu. Sarı Kırmızılı takım, Elazığ İl Özel İdarespor, Galatasaray, Antalya 07 Basketbol ve İzmit Belediyespor takımlarını mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki puanını 21 yapan Bellona Kayseri basketbol takımı, 19.haftada evinde Nesibe Aydın'ı konuk olacak. - KAYSERİ

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Bellona Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı Bellona Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı KBSL: İzmit Belediyespor: 53 Kayseri Basketbol: 60 KBSL: İzmit Belediyespor: 53 Kayseri Basketbol: 60 Bellona Kayseri Basketbol'un borcu açıklandı Bellona Kayseri Basketbol'un borcu açıklandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol 4. galibiyetini aldı - Son Dakika Spor


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