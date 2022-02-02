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Bellona Kayseri Basketbol'a korona virüs engeli - Son Dakika

Bellona Kayseri Basketbol'a korona virüs engeli

02.02.2022 17:37
Bellona Kayseri Basketbol'a korona virüs engeli

6 oyuncusunun korona virüse yakalandığı Bellona Kayseri Basketbol'un bu haftaki maçı ertelendi.

6 oyuncusunun korona virüse yakalandığı Bellona Kayseri Basketbol'un bu haftaki maçı ertelendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol'un bu hafta oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelendi. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Takımımızda artan Covid 19 vakaları sebebiyle 5 Şubat'ta evimizde oynayacağımız Nesibe Aydın GSK müsabakası 23 Şubat tarihine ertelenmiştir" denildi.

Bellona Kayseri Basketbol takımında Brooque Willams, Helin Boybeyi, Sevgi Tonguç, Gökçe Doğan, Meltem Topaloğlu ve Sheylani Marie Peddy'in korona virüs testleri pozitif çıktı. - KAYSERİ

Bellona Kayseri Basketbol'a korona virüs engeli
Bellona Kayseri Basketbol'a korona virüs engeli
Bellona Kayseri Basketbol'a korona virüs engeli

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Koronavirüs, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bellona Kayseri Basketbol'a korona virüs engeli - Son Dakika Spor


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