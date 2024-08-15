Bellona Kayserispor, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayseri kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Kayserispor, Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.