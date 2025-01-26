Belözoğlu: 'Puan kazanmak kolay değil' - Son Dakika
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Spor

Belözoğlu: 'Puan kazanmak kolay değil'

Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

26.01.2025 20:16
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "Bu ligde puan kazanmak, puanlar kazanmak kolay değil." dedi.

Belözoğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Çok sevdiği ağabeyi Tunç Boduroğlu'nun eşi ve iki evladını bu yangında kaybettiğini dile getiren Belözoğlu, "Allah bir daha inşallah ülkemize, insanlarımıza böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Belözoğlu, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını, oyuncularının gösterdiği her şeyi ellerinden geldiğince yapmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Beşiktaş çok güçlü oyunculara sahip. Bence de çok elit bir teknik adam başlarına geldi. Dört gün önce bu takım, Avrupa Ligi'nin en formda, en kupaya aday takımına karşı çok sansasyonel bir oyun ve skorla buraya geldi. Maçtan önce onların çok ciddi bir motivasyonu vardı. Bugün hem pozisyon üretmede hem de özellikle hazırlandığımız noktalarda çok iyi fırsatlar yakaladık. Beşiktaş'ın bence oyun olarak geride kalmasındaki sebep, mutlaka bekledikleri oyunu oynayamamaları da vardır, benim oyuncularımın göstermiş olduğu reaksiyon ve verdiğim görevi en iyi şekilde yerine getirme çabası da bence bugün Beşiktaş'ın biraz bizim altımızda özellikle geride kalmasına sebep oldu. Yapmamız gereken çok iş var."

Belözoğlu, çok karakterli oyuncu gurubuna sahip olduğunu vurgulayarak şehrin dinamikleri ve bütün paydaşlarıyla çok daha iyi günler yaşayacaklarını belirtti.

Bugün Beşiktaş'a karşı kaybetmemenin değerli ve önemli olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Bu ligde puan kazanmak, puanlar kazanmak kolay değil. Kendimizce bu tecrübelerimiz hem iyi hem kötü anlamda oldu. Bugün için söyleyebileceğim şey, oyun anlamında özellikle ilk yarıda bence çok daha iyi bir takım vardı. İkinci yarıda doğal olarak bazı geriye kaçmalar ve oyuncuların fiziksel anlamda geriye düşmelerinin dışında eleştirebileceğim hiçbir şey yok. Bütün oyuncularıma teşekkür ederim." diye konuştu.

Gazetecilerin sorusu üzerine Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük takımlarından olduğunu ve kalitesi çok yüksek oyuncularının bulunduğunu dile getiren Belözoğlu, yeni teknik direktörleriyle birlikte Athletic Bilbao'ya karşı çok etkili oynadığını söyledi.

Kendilerinin de bu oyuna karşı iyi önlem aldığını aktaran Belözoğlu, sözlerini yölme tamamladı:

"Hiçbir rakipten korkmadan kazanmak adına planlar yapacağız. Özellikle böylesine büyük takımlara karşı kaybetmemenin de değerli olduğunu paylaşmam gerekiyor. Sonuç itibariyle bu kulüplerin içinde çok büyük oyuncular oluyor. Çok büyük, sahanın içinde istediğiniz kadar taktik planlama yapın onu bozabilecek ve onu yıkabilecek kaliteli oyunculara sahip bir takım Beşiktaş. Bugün bence bir tane pozisyon verdik. Ona da yarım pozisyon diyebiliriz. Bunu da gole çevirdiler zaten. O kalibreleri var. Ama onun dışında oyunculara ne gösterdiysem yaptılar. Hiçbir rakipten çekinecek durumda olmadığımızı yavaş yavaş bütün şehre, taraftarımıza göstereceğiz diye ümit ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Belözoğlu: 'Puan kazanmak kolay değil' - Son Dakika

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