Benfica Fenerbahçe ile Berabere Kaldı

21.08.2025 01:29
Benfica'dan Ivanovic, kırmızı kart sonrası Fenerbahçe'ye direndiklerini ve evlerinde daha iyi olacaklarını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Benfica'da Hırvat futbolcu Franjo Ivanovic, 10 kişi kaldıktan sonra çok baskı yediklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ivanovic, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını ve ilk yarıda iyi oynadıklarını dile getiren 21 yaşındaki oyuncu, "İkinci yarı daha zor oldu. Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe bize çok baskı uyguladı. Geride bekledik. Gol yememek önemliydi bizim için. Haftaya ikinci maçı evimizde oynayacağız ve daha iyi olacağız." açıklamasını yaptı.

İkinci maçta iç sahada avantajlı olduklarının da altını çizen Ivanovic, "İkinci maçta evimizde olacağız ve daha baskılı oynayacağız. Daha hücuma dönük olacağız. Daha farklı bir maç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den teklif almasıyla ilgili soruyu yanıtlamak istemeyen Ivanovic, "Bunu duydum. Ama kişisel sorularla ilgili konuşmak istemiyorum. Aramızda iyi bir ilişki var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Benfica, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

23:18
İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
