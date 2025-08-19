Benfica, Fenerbahçe'yi Yenecek - Son Dakika
Benfica, Fenerbahçe'yi Yenecek

19.08.2025 19:16
Antonio Silva, Benfica'nın Fenerbahçe'ye karşı kazanmak için sahada olacağını belirtti.

Benficalı futbolcu Antonio Silva, "Benfica yarın kazanmak için oynayacaktır. Karar maçı olmayacak. Takım oyunu olacak. Fenerbahçe ne kadar güçlü takım olduğunu biliyoruz. Önemli olan defans dinamiğimizi sahaya yansıtmak ve en iyi şekilde yarınki maçı oynamak" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica, yarın saat 22.00'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, müsabaka öncesi bugün İstanbul'a gelirken futbolculardan Antonio Silva, Teknik Direktör Bruno Lage ile birlikte basın toplantısına katıldı. Fenerbahçe maçıyla ilgili düşüncelerini aktaran Silva, "Çok zor bir maç olacak. Çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. 2 maç olacak. Yarın kararlı olmayacak. 2. maçta elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Benfica yarın kazanmak için oynayacaktır"

Silva, Benfica'nın turu 2. maça taşıyabileceği ile ilgili soruya, "Bence Benfica yarın kazanmak için oynayacaktır. Karar maçı olmayacak. Maçı kazanmamız için sahada olmamız gerekiyor. Çünkü 2 maçlı bir eleme maçı. 11'e 11 maç olacak. Takım oyunu olacak. Fenerbahçe ne kadar güçlü takım olduğunu biliyoruz. Önemli olan defans dinamiğimizi sahaya yansıtmak ve en iyi şekilde yarınki maçı oynamak" yanıtını verdi.

"Önemli olan kulüp adına bu maçları kazanmak"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın kendisi için ne hissettirdiğini açıklayan Silva, "Bence sadece 1 maç. Benfica için oynamak da çok önemli 50 maçtan fazla forma giydim. Arkadaşlarla birlikte maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Önemli olan bu maçları kazanmak kulüp adına" diye konuştu.

21 yaşındaki futbolcu, sezon öncesi Fenerbahçe ile yapılan hazırlık müsabakasına dair, "Her şeyin ötesinde bi hazırlık maçıydı. 2 takıma da faydalıydı. Play-off'ta Fenerbahçe ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Sadece hazırlık maçıydı, bundan bağımsız" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm oyuncular Fenerbahçe stadının atmosferini biliyor"

Antonio Silva, Fenerbahçe eski sportif direktörü ve şu anda Benfica'da görev yapan Mario Branco'nun oyunculara dair bilgi verip-vermediğiyle ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe ve statlarının tüm atmosferini Benficalı oyuncular biliyor. Hoca ve Branco da bizimle konuştu."

"Mourinho ve Fenerbahçe'yi yenmek için her şeyi yapacağız"

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan defans oyuncusu, "Herkes Mourinho'nun yaptıklarını biliyor. Nasıl kariyeri olduğunu biliyor. Yarın ve Luz Stadı'nda Mourinho ve Fenerbahçe'yi yenmek için her şeyi yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

