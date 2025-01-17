Bengisu Avcı'dan Dünya Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bengisu Avcı'dan Dünya Rekoru

Bengisu Avcı\'dan Dünya Rekoru

Bengisu Avcı, IISA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200m karışıkta dünya rekoru kırdı.

17.01.2025 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda birinci olduğu 200 metre karışıkta dünya rekoru kırdı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bengisu Avcı'nın şampiyonada 2.52.77'lik derecesiyle birinciliğe ulaştığı 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekorunu kırdığı belirtildi.

48 ülkeden 754 sporcunun mücadele ettiği Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına İrem Damar ile Deniz Kayadelen'in de mücadele ettiği bildirildi. Deniz Kayadelen'in 35-39 yaş 500 metrede ilk sırada yer aldığı, 100 metre serbestte ise üçüncülük elde ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Bengisu Avcı, Türkiye, İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bengisu Avcı'dan Dünya Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:57:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bengisu Avcı'dan Dünya Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.