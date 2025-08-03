Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi\'ni Tamamlamak Üzere Yüzmeye Başladı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı için gittiği Japonya'da, Tsugaru Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başladı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor.

Bu kapsamda Avcı, bu akşam TSİ ile 22.00'da Honshu'dan suya girdi. Saatteki hızı zaman zaman 12 kilometreyi bulan güçlü akıntıları ile ünlü Tsugaru'da 40 kilometreye yakın bir mesafeyi yüzecek olan Avcı'nın yaklaşık 12 saat boyunca aralıksız kulaç atıp, okyanusu aşarak pazartesi günü Hokkaido'ya varması bekleniyor.

Her kanal geçişini sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye ve farkındalık yaratmaya adayan Avcı, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla yüzüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi yolunda altı kanalda Türk bayrağını gururla açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yedinci ve son etabım olan Tsugaru için de hazırım. 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni geçtiğim gün kurduğum hayallerin gerçek olmasına artık çok yakınım. Her şey bundan tam yedi yıl önce bir 3 Ağustos günü başlamıştı. Yine her şey 3 Ağustos'ta mutlu sona ulaşacak. Hokkaido'da Türk bayrağını açacağım anı büyük bir heyecanla bekliyorum ve binlerce kulacımı bu büyük gurur için atacağım. Herkesin kalbinin benimle beraber atacağına inanıyorum. Okyanusta tek başıma değil 85 milyon kişiyle beraber yüzeceğim."

6 parkuru tamamladı

Manş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamlayan Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada geçti.

Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada yüzen milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, aynı yıl Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzmeyi başardı.

Avcı, son olarak ise 19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçti.

Rekorlar kırdı

Avcı, geride kalan süreçte ise birçok unvanın da sahibi olurken, Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın olma başarılarını gösterdi.

Milli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor.