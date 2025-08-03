Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlamak Üzere Yüzmeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlamak Üzere Yüzmeye Başladı

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi\'ni Tamamlamak Üzere Yüzmeye Başladı
03.08.2025 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Tsugaru Kanalı'nı geçerek Okyanus Yedilisi'ni tamamlamak için yüzecek.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı için gittiği Japonya'da, Tsugaru Kanalı'nı geçmek için kulaç atmaya başladı.

Bengisu Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor.

Bu kapsamda Avcı, bu akşam TSİ ile 22.00'da Honshu'dan suya girdi. Saatteki hızı zaman zaman 12 kilometreyi bulan güçlü akıntıları ile ünlü Tsugaru'da 40 kilometreye yakın bir mesafeyi yüzecek olan Avcı'nın yaklaşık 12 saat boyunca aralıksız kulaç atıp, okyanusu aşarak pazartesi günü Hokkaido'ya varması bekleniyor.

Her kanal geçişini sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye ve farkındalık yaratmaya adayan Avcı, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla "Gelecek neden bir risk olsun ki" mottosuyla yüzüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi yolunda altı kanalda Türk bayrağını gururla açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yedinci ve son etabım olan Tsugaru için de hazırım. 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni geçtiğim gün kurduğum hayallerin gerçek olmasına artık çok yakınım. Her şey bundan tam yedi yıl önce bir 3 Ağustos günü başlamıştı. Yine her şey 3 Ağustos'ta mutlu sona ulaşacak. Hokkaido'da Türk bayrağını açacağım anı büyük bir heyecanla bekliyorum ve binlerce kulacımı bu büyük gurur için atacağım. Herkesin kalbinin benimle beraber atacağına inanıyorum. Okyanusta tek başıma değil 85 milyon kişiyle beraber yüzeceğim."

6 parkuru tamamladı

Manş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamlayan Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada geçti.

Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada yüzen milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, aynı yıl Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzmeyi başardı.

Avcı, son olarak ise 19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçti.

Rekorlar kırdı

Avcı, geride kalan süreçte ise birçok unvanın da sahibi olurken, Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın olma başarılarını gösterdi.

Milli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor.

Kaynak: AA

Bengisu Avcı, Japonya, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlamak Üzere Yüzmeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Diyarbakır’da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı Diyarbakır'da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı
Banyoda cesedi bulunan trans birey cinayetinde katil her şeyi itiraf etti Banyoda cesedi bulunan trans birey cinayetinde katil her şeyi itiraf etti
SAMPA’da kazan kaynıyor: İşçiler beş aydır maaş alamıyor SAMPA'da kazan kaynıyor: İşçiler beş aydır maaş alamıyor
Rahmi Koç Bodrum’u salladı Görenler sıraya girdi Rahmi Koç Bodrum'u salladı! Görenler sıraya girdi
Arınç’tan Gökçek’e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım Arınç'tan Gökçek'e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım
4 kadın sokakta oturan başka bir kadını darp edip elbiselerini soydu 4 kadın sokakta oturan başka bir kadını darp edip elbiselerini soydu
’’Ölümün de hayırlısı’’ dedirten olay Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti ''Ölümün de hayırlısı'' dedirten olay! Kamera dehşet anlarını böyle kaydetti
Mourinho gala gecesine katılmadı İşte sebebi Mourinho gala gecesine katılmadı! İşte sebebi
Kartaca Uluslararası Festivali’nde Türk sanatçılar salonu coşturdu Kartaca Uluslararası Festivali'nde Türk sanatçılar salonu coşturdu
Unuttuğu bir detay Sinem’in katilini ele verdi Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış Unuttuğu bir detay Sinem'in katilini ele verdi! Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış

22:40
Hatay’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
20:48
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde Sağanak yağış geliyor
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor
19:54
Dışişleri Bakanlığı’ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail’in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
17:25
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
15:31
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
16:04
Yemek üretim tesisinde skandal Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi
Yemek üretim tesisinde skandal! Yüzlerce kişiyi hastanelik edeceklerdi
16:04
Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi İşte Erdoğan’lı denklemde ikinci tur senaryoları
Yavaş mı İmamoğlu mu Özel mi? İşte Erdoğan'lı denklemde ikinci tur senaryoları
15:57
Şehit teğmenin ’ney’i Devlet Bahçeli’ye emanet edildi
Şehit teğmenin 'ney'i Devlet Bahçeli'ye emanet edildi
15:53
Icardi’nin sevgilisinden başörtüsü eleştirisine tokat gibi yanıt
Icardi'nin sevgilisinden başörtüsü eleştirisine tokat gibi yanıt
15:39
AB, yolcu uçaklarında sıvı sınırını kaldıracak tarayıcıları onayladı
AB, yolcu uçaklarında sıvı sınırını kaldıracak tarayıcıları onayladı
15:31
TOGG’dan çifte zam: ÖTV sonrası yeni fiyatlar belli oldu
TOGG'dan çifte zam: ÖTV sonrası yeni fiyatlar belli oldu
15:24
3 Ağustos’ta nikAh var Ünlü çiftin kına gecesi görüntüleri sızdı
3 Ağustos'ta nikAh var! Ünlü çiftin kına gecesi görüntüleri sızdı
15:14
Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Adana Demirsporlu futbolcunun kuyumcu babası, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
14:54
7 yıllık öğretmen, sitem dolu sözlerle mesleğini bıraktı: Alın diploma da sizin olsun
7 yıllık öğretmen, sitem dolu sözlerle mesleğini bıraktı: Alın diploma da sizin olsun
14:49
Unuttuğu bir detay Sinem’in katilini ele verdi Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış
Unuttuğu bir detay Sinem'in katilini ele verdi! Tanınmamak için saçlarını bile kazıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 23:36:15. #7.11#
SON DAKİKA: Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Tamamlamak Üzere Yüzmeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.