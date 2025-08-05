Bengisu Avcı, Okyanusların Kraliçesi - Son Dakika
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Bengisu Avcı, Okyanusların Kraliçesi

Bengisu Avcı, Okyanusların Kraliçesi
05.08.2025 10:35
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Bengisu Avcı, Ocean's 7'yi tamamlayan ilk Türk sporcu oldu. Zorlu etapları başarıyla geçti.

İzmirli sporcu Bengisu Avcı, 7 yılda dünyanın en zorlu 7 okyanus kanalını başarıyla geçerek hipotermi, denizanası temasları, dev dalgalar, soğuk su ve güçlü akıntılara karşı mücadeleyi kazandı ve Ocean's 7'yi bitiren ilk Türk ünvanını aldı.

Milli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Japonya-Tsugaru etabını yaklaşık 15 saatte tamamlayıp Ocean's 7 etaplarını bitiren ilk Türk olma gururunu yaşarken, Bengisu'nun bu zorlu yolculuğu ise tam 7 yıl sürdü. 3 Ağustos 2018 tarihinde Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikada geçen Bengisu Avcı, böylelikle ilk Ocean's 7 parkurunu tamamlarken 'Manş Denizi'ni en hızlı yüzen Türk kadını' oldu. Rekortmen yüzücü, Manş'ın ardından hedefini; Los Angeles ile Catalina arasındaki Catalina Boğazı olarak belirledi. Ancak 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 nedeniyle geçişler iptal oldu. Catalina için ancak 5 Eylül 2022'ye yer bulabilen Bengisu Avcı, zorlu etabı 11 saat 59 dakikada tamamladı ve burayı geçen ilk Türk kadını ünvanını aldı.

Hazırlık bile yapamadan okyanus geçti

İzmirli sporcu, 2018 yılında başvurduğu Cebelitarık Kanalı için hiç bir olumlu geri dönüş alamıyordu. 2023 yılında İtalya'da olduğu sırada RedTop Swim ekininin antrenörü, grup geçişi için hızlı bir yüzücüye ihtiyacı olduğunu söyleyince Bengisu Avcı, hiç hazırlık bile yapmadan dört kişilik grup solo geçiş ekibine katıldı. Zorlu etabı 24 Nisan 2023 tarihinde 3 saat 24 dakika gibi rekor bir dereceyle geride bırakan milli yüzücü böylelikle bu kanalı en hızlı geçen Türk olurken, Ocean's 7'de üç etaba ulaştı.

Son iki saati eşiyle beraber yüzdü

Bengisu Avcı için artık geri sayım da başladı ancak etapların da zorluk derecesi yükseldi. Yeni Zelenda Adaları arasındaki Cook Boğazı için 13 Şubat 2024'te okyanusun kıyısına geldi Bengisu. En ağır okyanus şartları ve soğuk suyla saatler boyunca yüzdü. Son iki saat kala hipotermi tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bu esnada İtalyan yüzücü eşi Egor Tropeano da suya girip son saatleri Bengisu ile birlikte yüzdü. Parkuru 10 saat 40 dakikada bitiren Bengisu Avcı, böylelikle bu kanalı geçen ilk Türk olmayı da başardı.

Molokai'de dev denizanası teması

Bengisu Avcı için artık geriye Molokai, Kuzey Denizi ve Tsugaru kalmıştı. Hawaii'deki Molokai Kanalı'na Mayıs 2024 tarihinde başladı. 45 kilometrelik parkurun son bölümünde üç kez arka arkaya Manowar ve Box cinsi dev denizanası teması yaşayan İzmirli sporcu, tekneye çıkıp etabı bırakmak zorunda kaldı. Bengisu Avcı'nın yaşadıkları NYAD adı verilen filmde yaşananlara benzetildi ve 'Bizin Nyad' olarak yazıldı.

Kuzey Kanalı'nda hipotermi

Eylül 2024'te Bengisu Avcı'yı bu kez buz gibi suları, güçlü akıntı ve sert rüzgarlarıyla ünlü Kuzey Kanalı bekliyordu. 10 saat boyunca dünyanı en zorlu okyanus parkurunda kulaç atan Bengisu, su sıcaklığının 12 dereler civarına düşmesi, fırtınanın çıkması ve gökten adete buz yağması nedeniyle bitime iki saat kala hipotermi geçirerek tekneye döndü. Ama yaşanan bu iki olumsuz deneyim milli sporcuyu daha da çok motive etti. Molokai'den aynı dönemde yer bekleyen Bengisu Avcı, kasırgalar arasında bir pencere buldu ve tek başına Hawaii'ye giderek okyanusa atladı. Müthiş bir performans sergileyen sporcu, 19 Ekim 2024 tarihinde 12 saat 10 dakika ile hem bu kanalı geçen ilk Türk hem de en hızlı Avrupalı kadın olurken, dünya rekorunu ise sadece 3 dakika ile kaçırdı.

40 gün kamp yaptı, 12 kg aldı

Şimdi artık Bengisu Avcı'nın önü açılmış ancak hesaplaşması gereken Kuzey Kanalı kalmıştı. Burası için ülkemizin en güçlü akıntılarının olduğu Çanakkale'de aylarca antrenman yaptı, 12 kilo aldı, vücudunun soğuğa dayanımını artırmak amacıyla İngiltere-Dover'de yaklaşık 40 günlük soğuk su kampına gitti. 19 Temmuz 2025 tarihinde ise beklenen gün gelip çattı. Kuzey İrlanda'dan suya giren Bengisu Avcı, kilometreleri bire birer aşıp 10 saat 40 saniyede İskoçya'ya ulaşırken 'En hızlı Türk' ünvanını da kazandı.

Tsugaru'da 57.5 km boyunca amansız mücadele

Ocean's 7 için 2018 yılından bu yana büyük bir mücadele veren Bengisu Avcı, Tsugaru için Japonya'ya gitti. Tokyo'ya indiği gün Rusya'da yaşanan büyük deprem nedeniyle tüm ülkede tsunami alarmı verildi ve yüzme yasağı getirildi. Üç gün bu tehlikenin geçmesini bekleyen İzmirli sporcu, Manş Denizi'ne girdiği 3 Ağustos 2018'den tam 7 yıl sonra 3 Ağustos 2025 tarihinde Kodomari'den suya girdi. Tsugaru'da iklim değişikliği nedeniyle akıntı hızları zaman zaman ve yer yer 12 kilometrelere kadar çıkarken buna bir de üst üste yaşanan depremlerin okyanustaki olumsuz etkileri de eklendi. Daha önce sadece 19 kilometre olarak yüzülen parkur ise 30-35 kilometrelere çıktı. Tüm ağır şartlara rağmen yılmadan kulaç atan Bengisu Avcı, yaklaşık 10 saat sonunda kanalın orta noktasına ulaştı.

Bir anda 14 kilometre sürüklendi

Geçiş öncesi planlarda 12 saatlik bir performansla karşıya varacağını hesaplayan Bengisu, ağır okyanusta dalgalar, akıntı ve rüzgarla mücadele etmek zorunda kalmış ve yavaşlamıştı. Devam eden İzmirli sporcu, metreleri birer birer aşarak kıyıya doğru yanaştı ancak bitime 3 kilometre kala öyle güçlü bir akıntıya kapıldı ki bir anda 14 kilometre açığa sürüklendi. Bu esnada geride kalan iki erkek yüzücü, hızları yetmediği için kaptanlar tarafında teknelerine alındı. Ama Bengisu kalan bölümü yüzebileceğini söyleyerek devam etti ve Bengisu Avcı, kalan 90 dakikada inanılmaz bir tempoyla kulaç atarak Hokkaido'da Türk bayrağını açtı. Ama bu performans yaklaşık 15 saat sürmüş, bu sürede ise 57.5 kilometre mesafe aşılmıştı.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen cesaretle yoluna devam eden Bengisu Avcı, 7 yıllık mücadele sonunda Ocean's 7'yi bitiren ilk Türk olarak tarihteki yerini aldı ve dünyada bunu başarabilen 38 sporcudan biri oldu. Bengisu'nun bu maratonu toplamda 74 saat 36 dakika sürerken Ocean' s 7 gurur tablosunda bu durum ayrıca belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bengisu Avcı, Okyanusların Kraliçesi - Son Dakika

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