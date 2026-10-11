Benhur Keser, Manisa FK maçında bu sezonki 3. golüyle Kayserispor\'u 1-0 öne geçirdi

Kayserispor'un 10 numarası Benhur Keser, gol sayısını 3'e yükseltti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 10 numaralı futbolcusu Benhur Keser, Manisa FK maçında da gol atarak bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı. Manisa FK maçının 38. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Benhur Keser, daha önce Sivasspor ve Iğdır FK maçlarında da gol atmıştı.

Benhur Keser, "Gol atmak, özellikle taraftarımız önünde gol atmak beni çok mutlu ediyor. Ama önemli olan takımımızın galibiyeti. Manisa FK maçında da bunu başardık. Umarım galibiyetlere ve gollerime devam ederim" dedi.