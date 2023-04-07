Benzema'nın sırrı 1 bardak süt ve 3 hurmada! Maça oruçlu çıktığı için eleştirilerin hedefindeki Fransız golcüden insanüstü performans - Son Dakika
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Benzema'nın sırrı 1 bardak süt ve 3 hurmada! Maça oruçlu çıktığı için eleştirilerin hedefindeki Fransız golcüden insanüstü performans

07.04.2023 12:19

Valladolid maçında 7 dakikada 3 gol atan ve Barcelona deplasmanında hat-trick yapmayı başaran Karim Benzema, son 2 maçta 6 defa fileleri havalandırdı. Tecrübeli Fransız forvet, maç döneminde oruç tutmasının performansında düşüşe neden olacağına dair eleştirilere sahada gösterdiği insanüstü performansla yanıt verdi.

Real Madrid'in 35 yaşındaki golcüsü Karim Benzema gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. 2 Nisan'da ligde oynadıkları Valladolid karşılaşmasında 7 dakikada hat-trick yapan tecrübeli forvet, İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'ya karşı deplasmanda oynadıkları yarı final maçında yine 3 gol attı.

Sırrı 3 hurma ve 1 bardak süt! Oruç eleştirilerine Benzema golleriyle cevap verdi

3 GÜN İÇİNDE 6 GOL

Fransız futbolcu, Ramazan ayında 3 gün içinde çıktığı iki maçta 6 gole imza attı. "Oruç tutmayı asla bırakmam. Hayatımın bir parçası" diyen Benzema, yapılan eleştirilere performansıyla yanıt verdi.

Sırrı 3 hurma ve 1 bardak süt! Oruç eleştirilerine Benzema golleriyle cevap verdi

1 BARDAK SÜT, 3 HURMA

Ballon d'Or' ödülünün son sahibi olan yıldız forvet, 1 bardak süt ve 3 hurma ile oruca başladığını açıklamıştı. Benzema, 2017'de İstanbul Fatih'te sokakta düzenlenen iftar organizasyonuna katılmıştı.

Sırrı 3 hurma ve 1 bardak süt! Oruç eleştirilerine Benzema golleriyle cevap verdi
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Sırrı 1 bardak süt ve 3 hurma! Maç günleri oruç tuttuğu için eleştirilen Benzema'dan gol şov Sırrı 1 bardak süt ve 3 hurma! Maç günleri oruç tuttuğu için eleştirilen Benzema'dan gol şov Barcelona'yı deplasmanda 4-0 yenen Real Madrid, Kral Kupası'nda finale kaldı Barcelona'yı deplasmanda 4-0 yenen Real Madrid, Kral Kupası'nda finale kaldı

Karim Benzema, Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benzema'nın sırrı 1 bardak süt ve 3 hurmada! Maça oruçlu çıktığı için eleştirilerin hedefindeki Fransız golcüden insanüstü performans - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzema'nın sırrı 1 bardak süt ve 3 hurmada! Maça oruçlu çıktığı için eleştirilerin hedefindeki Fransız golcüden insanüstü performans - Son Dakika
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