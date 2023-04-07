Benzema'nın sırrı 1 bardak süt ve 3 hurmada! Maça oruçlu çıktığı için eleştirilerin hedefindeki Fransız golcüden insanüstü performans

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Real Madrid'in 35 yaşındaki golcüsü Karim Benzema gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. 2 Nisan'da ligde oynadıkları Valladolid karşılaşmasında 7 dakikada hat-trick yapan tecrübeli forvet, İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'ya karşı deplasmanda oynadıkları yarı final maçında yine 3 gol attı.

3 GÜN İÇİNDE 6 GOL

Fransız futbolcu, Ramazan ayında 3 gün içinde çıktığı iki maçta 6 gole imza attı. "Oruç tutmayı asla bırakmam. Hayatımın bir parçası" diyen Benzema, yapılan eleştirilere performansıyla yanıt verdi.

1 BARDAK SÜT, 3 HURMA

Ballon d'Or' ödülünün son sahibi olan yıldız forvet, 1 bardak süt ve 3 hurma ile oruca başladığını açıklamıştı. Benzema, 2017'de İstanbul Fatih'te sokakta düzenlenen iftar organizasyonuna katılmıştı.