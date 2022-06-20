Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi

20.06.2022 14:01

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Son olarak kardeşi İrem Güneş'in fotoğrafını paylaşan başarılı voleybolcu yorum yağmuruna tutuldu.

Vakıfbank'ın ve Türkiye Milli Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, sosyal medyanın gözde isimlerinden biri olmuş durumda. Zehra Güneş, bu sefer kardeşiyle ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Birebir kopyası! Zehra Güneş'in kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

"BİREBİR AYNISI"

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, kardeşi İrem'in doğum gününü kutladı ve fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa gelen birçok yorum ise iki kardeşin birbirinin kopyası olduğu üzerineydi. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Birebir kopyası! Zehra Güneş'in kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Birebir kopyası! Zehra Güneş'in kardeşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
YORUMLAR
500
Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak Sivaslı iş adamlarının yeni pazar arayışları sürüyor Sivaslı iş adamlarının yeni pazar arayışları sürüyor

Vakıflar Bankası, Zehra Güneş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
14:31 Bursa'da felaket! Beton mikserinin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
14:25 Türkmen sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, 89 yaşında hayatını kaybetti!
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
14:05 15. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! İşte oyuncu Yonca Türkman'dan geriye kalan mutlu görüntüler
14:03 Asgari ücret temmuzda ne kadar zamlanacak? İşte gündeme gelen rakam
14:01 Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
13:41 300 milyonluk vurgun! Mersin Sulama Birliği Başkanı Ersin Akdoğan tutuklandı
13:39 Başkan Çebi'den kritik açıklamalar! Beşiktaş'ın yeni golcüsü netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 15:01:36. #1.12#
SON DAKİKA: Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement