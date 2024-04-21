Berabere biten maçta tansiyon yükseldi - Son Dakika
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Spor

Berabere biten maçta tansiyon yükseldi

AKSARAY - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında golsüz berabere biten 68 Aksaray Belediyespor-Sarıyer maçının ardından taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Stadyumdan çıkış esnasında konuk takım taraftarları ev sahibi taraftarlarına yabancı maddeler fırlatarak hakaret içerikli tezahüratlar yaptı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Şubesi ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri müdahale etti ve cezai işlem uygulandı.

21.04.2024 20:48  Güncelleme: 20:51
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- Berabere biten maçta tansiyon yükseldi

AKSARAY - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında golsüz berabere biten 68 Aksaray Belediyespor- Sarıyer maçının ardından taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında 68 Aksaray Belediyespor ligde kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi Sarıyer'i konuk etti. Golsüz berabere biten maçın ardından taraftarlar arasında tansiyon yükseldi. Stadyumdan çıkış esnasında konuk takım taraftarları ev sahibi taraftarlarına yabancı maddeler fırlatarak hakaret içerikli tezahüratlar yaptı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Şubesi ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri tartışma kavgaya dönmeden müdahale etti. Bazı taraftarlar güçlükle sakinleştirilirken, Spor Şubesi ekiplerince kimliği belirlenen şahıslara 6222 Sporda Şiddet Yasası gereğince cezai işlem uygulandı. Futbolcular stadyum çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından takım otobüsleri ile stadyumdan sorunsuz ayrıldı.

Kaynak: İHA

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