Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi - Son Dakika
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Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi

19.04.2022 17:42
Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi

PSG-Marsilya maçını izlemek için Paris'e giden Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, maçın ardından ünlü futbolcu Neymar ile bir araya geldi. Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paris Saint-Germain'in Marsilya'yı 2-1 mağlup ettiği maçı Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti tribünden takip etti. Karşılaşmanın ardından çifin, dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile bir araya gelmesi ise sosyal medyada büyük ilgi çekti.

SAMİMİ POZLAR VERDİLER

Karşılaşmada gol atan Neymar ile maç sonu bir araya gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat, Brezilyalı yıldızla samimi görüntüler verdi. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı anlar futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

40 yıllık dost gibi poz verdiler! Beren Saat ve Kenan Doğulu, Neymar ile buluştu
40 yıllık dost gibi poz verdiler! Beren Saat ve Kenan Doğulu, Neymar ile buluştu
40 yıllık dost gibi poz verdiler! Beren Saat ve Kenan Doğulu, Neymar ile buluştu
Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
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Kenan Doğulu, Beren Saat, Marsilya, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi - Son Dakika


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