Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi - Son Dakika

Paris Saint-Germain'in Marsilya'yı 2-1 mağlup ettiği maçı Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti tribünden takip etti. Karşılaşmanın ardından çifin, dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile bir araya gelmesi ise sosyal medyada büyük ilgi çekti.

SAMİMİ POZLAR VERDİLER

Karşılaşmada gol atan Neymar ile maç sonu bir araya gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat, Brezilyalı yıldızla samimi görüntüler verdi. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı anlar futbolseverlerden büyük beğeni topladı.