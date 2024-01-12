Berkan Kutlu, Galatasaray\'a döndü

Galatasaray, İtalya ekibi Genoa'da kiralık olarak forma giyen Berkan Kutlu'nun sarı-kırmızılı takıma döndüğünü açıkladı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" ifadesi kullanıldı.

Sezon başında 250 bin Euro geçici transfer bedeli ve 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralık giden Berkan Kutlu, Serie A'da 6, İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 8 mücadelede görev aldı. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca sezon başında sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 karşılaşmada forma giymişti.