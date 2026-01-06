Süper Lig temsilcisi Konyaspor, Berkan Kutlu transferini resmen duyurdu. Kulüp, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu. Konyaspor, Berkan Kutlu'nun takımda 18 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
Futbola İsviçre'de Monthey altyapısında başlayan Berkan Kutlu; Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray formaları giydi. Orta saha oyuncusu ayrıca 8 kez A Milli Takım formasını da terletti.
Konyaspor açıklamasında, "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Berkan Kutlu yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası - Son Dakika
