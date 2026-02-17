Berke Kosova: Galatasaray, Kenan Yıldız'ı durduramazsa savunmada sorun yaşar - Son Dakika
Berke Kosova: Galatasaray, Kenan Yıldız'ı durduramazsa savunmada sorun yaşar

17.02.2026 14:59
D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, Galatasaray-Juventus karşılaşması öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'daki atmosferden kadro kalitesine, Kenan Yıldız tehlikesinden Spalletti'nin oyun planına kadar birçok başlıkta çarpıcı yorumlar yapan Kosova, temsilcimizi avantajlı gördüğünü ancak savunma dengesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İSTANBUL'DA MAÇ HAVASI ZİRVEDE

Kosova, karşılaşma öncesi şehirde oluşan atmosferin altını çizerek, " İstanbul'da inanılmaz bir hava var, herkes Galatasaray- Juventus maçı için uyanmış gibi" ifadelerini kullandı. Bu atmosferin özellikle iç saha avantajını maksimum seviyeye çıkarabileceğini belirten deneyimli spiker, Galatasaray'ın yoğun baskı oyununa dikkat çekti.

"Galatasaray karşısında, Juventus kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanacaktır" diyen Kosova, sarı-kırmızılıların ön alanda uygulayacağı baskının İtalyan ekibini yıpratabileceğini söyledi. Noa Lang'ın performansına da değinen Kosova, "Noa Lang, sanki yıllardır Türkiye'de oynuyormuş gibi hiçbir uyum problemi yaşamadı" sözleriyle yeni transferin takıma hızlı adaptasyonuna vurgu yaptı.

Spalletti yönetimindeki Juventus'un kolay teslim olmayacağını belirten Kosova, "Spalletti yönetimindeki Juventus, yenilmesi kolay bir takım değil" diyerek rakibin disiplinli oyununa işaret etti. Ancak kadro kalitesi açısından Galatasaray'ı bir adım önde gördüğünü açıkça ifade etti: "Galatasaray'ın kadrosu Juventus'tan daha iyi."

KENAN YILDIZ UYARISI: SAVUNMADA KRİTİK SINAV

Karşılaşmanın kilit isimlerinden birinin Kenan Yıldız olacağını söyleyen Kosova, genç oyuncuya özel parantez açtı. "Bizim açımızdan Kenan Yıldız çok tehlikeli bir oyuncu" diyen spor yorumcusu, yıldız futbolcunun performansının maçın kaderini etkileyebileceğini belirtti.

"Galatasaray, Kenan Yıldız'ı durduramazsa savunmada sorun yaşar" sözleriyle savunma hattına uyarıda bulunan Kosova, her ne kadar Kenan Yıldız'ın iyi oynamasını istese de sonucun Galatasaray lehine olmasını temenni etti: "Kenan Yıldız çok iyi oynasın ama sonunda Galatasaray kazansın istiyorum."

Genel tabloya bakıldığında temsilcimizi avantajlı gördüğünü söyleyen Kosova, "Galatasaray'ı Juventus karşısında avantajlı görüyorum" ifadelerini kullandı. Olası bir üst tur senaryosunda ise Tottenham eşleşmesinin daha avantajlı olacağını savunarak, "Tottenham ile karşılaşmak Galatasaray için daha büyük bir avantaj olur" değerlendirmesinde bulundu.

Şimdi gözler, İstanbul'daki bu dev randevuda… Galatasaray, Avrupa sahnesinde Juventus engelini aşabilecek mi? Yanıt, 90 dakikanın sonunda belli olacak.

