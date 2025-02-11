Berke Özer'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket - Son Dakika
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Berke Özer'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fernando Muslera sonrası kaleyi Berke Özer'e emanet etmeyi planlıyor. Fenerbahçeli olduğu bilinen ve Eyüpspor'da kendisini yeniden bulan Berke Özer, Galatasaray'ın gündemine geldi. Milli kaleci, Fenerbahçe'yi Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Berke Özer, sezon sonunda Galatasaray'ın kalecisi olabilir.

11.02.2025 15:42  Güncelleme: 16:21
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Sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kulübün efsanesi Fernando Muslera sonrası kaleyi Berke Özer'e emanet etmeyi düşünüyor. Genç kaleci de Fenerbahçe'yi takipten çıkararak büyük bir adım attı.

Eyüpspor'da kendisini yeniden bulan Berke Özer, Galatasaray'ın gündemine geldi. Galatasaray'ın Muslera sonrası kaleci aradığı da bir gerçek, milli futbolcu büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonunda Galatasaray'ın kalecisi olacak.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Milli kaleci, Fenerbahçe'yi Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Bu duruma Fenerbahçe taraftarları da tepki gösterdi. 24 yaşındaki file bekçisi Westerlo ve Ümraniyespor maceralarının ardından Arda Turan'ın kendisine güvenmesiyle birlikte milli takıma kadar yükseldi.

Berke Özer'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket

SEZON SONU GALATASARAY'A GİDEBİLİR

Galatasaray tarihinin en efsane kalecileri arasında bir numarada yer alan Fernando Muslera, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak. Muslera, bu zamana dek Galatasaray'da 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 4 kez Türkiye Kupası sevinci yaşayan Muslera adını şimdiden Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdı.

Berke Özer\'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket

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Son Dakika Spor Berke Özer'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Semih Öz:
    aynen şuanda fenerbahçeliler delirmiş durumda bu nasıl olur deyip üzerini yırtanlar hastanede sarı serum taktıranlar. bir grup sahte alkol içmek için istişare ediyorlar o derece delirdirler :D 3 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hahahahaha :)))) 0 0 Yanıtla
  • Ultrasaray:
    Kesinlikle alınmamalı. Bu suyun karşısındaki malum takıma gönül vermiş bir kalecinin derbi maçında gönlünün kayacağı malum olduğu için Galatasarayımız için ikinci bir emre belözoğlu vakası olmasın! 0 0 Yanıtla
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