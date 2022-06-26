Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor

26.06.2022 21:52

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı Atletico Madrid ile anılan Berke Özer'in Belçika ekibi Anderlecht ile anlaşmaya vardığı belirtildi. 22 yaşındaki kalecinin yeni kulübüyle önümüzdeki günlerde resmen sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe ile sözleşme yenilmeyen Berke Özer'in yeni adresi netleşiyor. 22 yaşındaki kalecinin Anderlecht ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Fenerbahçe'de top koşturduğu dönem adı Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan 22 yaşındaki kaleci Belçika'ya geri dönmeye hazırlanıyor. Aksam.com.tr'nin Belçika basınından aktardığı haberine göre; Anderlecht, sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona eren Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı. Anderlecht'in resmî açıklamayı önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE FORMASIYLA GEÇEN SEZON 19 MAÇA ÇIKTI

Berke Özer bu sezon sarı-lacivertlilerin kalesinde başta Galatasaray derbisi olmak üzere, çok kritik mücadelelerde forma şansı bulmuştu. Sarı-lacivertliler ile 19 maça çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 20 gole de engel olamadı.

YORUMLAR
500
Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Atletico Madrid, Fenerbahçe, Berke Özer, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor - Son Dakika


Son Dakika
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 22:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement