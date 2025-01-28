Berke Özer Galatasaray'a yeşil ışık yaktı: Oturur konuşuruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Berke Özer Galatasaray'a yeşil ışık yaktı: Oturur konuşuruz

Geniş Video İzle

Adı Galatasaray ile de anılan Eyüpspor kalecisi Berke Özer, sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı. Geçmişte Galatasaray hakkında attığı tweet'lerle ilgili pişman olduğunu da dile getiren Özer, ''Galatasaray hakkında attığım tweet'lerde 10 yaşımdaydım. Bugün 25 yaşındayım. Kulübün menfaati hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur konuşuruz'' dedi.

28.01.2025 10:54  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adı Galatasaray ile anılan Berke Özer, transfer iddiaları hakkında konuşurken Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler sarf etti.

"KEŞKE OLMASAYDI"

Sarı-kırmızılıların transfer listesinde olan Eyüpspor kalecisi Berke Özer, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuşan Berke, "Galatasaray hakkında attığım tweet'lerde 10 yaşımdaydım. Bugün 25 yaşındayım. Hayatımı daha farklı olgunlukla profesyonellikle yaşıyorum. Keşke olmasaydı ama 10 yaşındaydım...Bugünün konuları değil. Transferi düşünmüyorum. Sadece Galatasaray değil. Genel olarak konuşuyorum" dedi.

"BİZLER PROFESYONELİZ"

Sözlerine devam eden genç eldiven, "Bizler profesyoneliz. Ailemizi futboldan geçindiriyoruz. En doğrusunu yapmak bizim görevimiz. Eğer öyle bir durum olursa hem kulübün menfaati hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Berke Özer Galatasaray\'a yeşil ışık yaktı: Oturur konuşuruz

Galatasaray, Fenerbahçe, Berke Özer, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Berke Özer Galatasaray'a yeşil ışık yaktı: Oturur konuşuruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Genç:
    10 sene önce yazdığınla, yada yaptığın şeylerle insanlar yargılanmamalı, ama bizde malesef böyle şeyler yapılıyor gereksiz işler 31 0 Yanıtla
  • Ertanali Kamilen:
    cinconun arka bahçesi eyupspor…. 6 25 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    cikcikler kuduruyor. taliscayı almak için acun bir tek kanalı vermemiş. 11 4 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    berke güzel kaleci Gs ye yakışır şampiyon takıma yakışır mustlera kadar olmasada ona yakın péformans 1 7 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    10 yasindakini geçtik te 21 yaşında Fenerbahçe de oynarken küfürlü video görüntülerini napacaklar. 7 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Kedi ulaşamadığı ciğere bu çiğer mundar dermiş 2 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    hayat kısa böyle şeylere takılmamak lazım, ailelerini geçindiren insanlar 2 1 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Gs de 3. yedek anca olur. Hele şu röportaj dan sonra Fenerbahçe işi bitmiştir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:24:28. #1.13#
SON DAKİKA: Berke Özer Galatasaray'a yeşil ışık yaktı: Oturur konuşuruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.