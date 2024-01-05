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Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu - Son Dakika
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Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Maçta Nuno da Costa'nın hat-trick yaptığı görüldü.

Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu
05.01.2024 - 22:38,  Güncelleme: 22:43
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazından Rashica'nın çektiği şutta kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

65. dakikada Aytaç Kara'nın savunma arkasına yolladığı derin pasta topla buluşan Fall'un ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

80. dakikada sol taraftan Gomis'in ceza sahası içine açtığı ortaya altıpas içinde iyi yükselen Nuno da Costa, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

83. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Claudio Winck, pasını Nuno da Costa'ya aktardı. Nuno da Costa'nın penaltı noktasının solundan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

88. dakikada Gökhan Gül'ün ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Mert'in de müdahalesiyle üst direğe çarpıp kornere çıktı.

90+2. dakikada sol taraftan yapılan ortaya penaltı noktasında iyi yükselen Nuno da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal (Tayyip Talha Sanuç dk. 68), Zainutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Salih Uçan (Ghezzal dk. 60), Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy (Emirhan Delibaş dk. 81), Muleka (Cenk Tosun dk. 60)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rebic, Demir Ege Tıknaz, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Kömeç, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouannes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 45+2) (Beşiktaş), Nuno da Costa (dk. 41, 80 ve 83) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Salih Uçan, Zainutdinov (Beşiktaş), Taylan Utku Aydın, Gökhan Gül (Kasımpaşa)

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa: Trendyol Süper Lig Maç Sonucu - Son Dakika
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