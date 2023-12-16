Beşiktaş 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübü'nün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapılan 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu tam kadro olarak hazır bulundu. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda siyah-beyazlı kulübün yeni Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunun planladığı faaliyet raporu sunulacak. - İSTANBUL