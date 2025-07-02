Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın, sahada ve salonda yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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