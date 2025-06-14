Beşiktaş Kulübü'nün 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıya Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri katıldı.
Divan kurulu toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş 2025 Divan Kurulu Toplantısı Başladı - Son Dakika
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