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Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta son dakikada puan kaybetti - Son Dakika

Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta son dakikada puan kaybetti

21.09.2021 22:45
Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta son dakikada puan kaybetti, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan ve 52. dakikada farkı 3'e çıkaran siyah-beyazlı takım, özellikle 65. dakikadaki oyuncu değişikliklerinin ardından oyundan düştü.

Miralem Pjanic'in kenara alınması sonrası organize olmakta zorlanan siyah-beyazlı ekipte, 76. dakikada ise Rachid Ghezzal sakatlandı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Vargas ile farkı 2'ye indiren konuk ekip, 79. dakikada Mario Balotelli ile durumu 3-2'ye getirdi. Adana Demirspor, 90+6. dakikada Assombalonga ile eşitliği sağladı ve siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan ve ikinci yarıdaki golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı.

Ligde 2. kez rakipleriyle berabere kalan ve 4 galibiyeti bulunan siyah-beyazlı takım, puanını 14'e yükseltti.

Süper Lig'de 3. beraberliğini alan Adana Demirspor ise puanını 6'ya çıkardı.

3 maç sonra puan kaybı yaşadı

Beşiktaş, Süper Lig'de 3 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Ligin 2. haftasında Gaziantep ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, ardından VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0) ve Fraport TAV Antalyaspor (3-2) maçlarını kazandı.

Siyah-beyazlı ekip bu sezon evinde ilk kez bir lig maçında kalesini gole kapatamadı. Sezonun ilk maçında evinde Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını da gol yemeden tamamladı.

Beşiktaş, evinde oynadığı 4. lig maçında Adana Demirspor'un 3 golüne engel olamadı.

Maç sonrası arbede yaşandı

Karşılaşmanın ardından iki takım kenar yönetimi ve oyuncuları arasında arbede yaşandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından orta sahaya yakın bir yerde bulunan Adana Demirsporlu oyuncu Mario Balotelli ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin arasında başlayan gerilime diğer çalıştırıcılar ve oyuncular da dahil oldu.

İki taraf arasındaki arbede koridora taşınırken Adana Demirsporluların soyunma odasına gitmesiyle gerilim bitti.

Adana Demirspor'un ikinci golünü atan Mario Balotelli'nin golden sonra Beşiktaş yedek kulübesine yönelik hareketi de gerilime neden oldu.

Golün ardından orta sahaya yönelen Balotelli'nin daha sonra Beşiktaş yedek kulübesine dönerek bazı sözler sarf ettiği görüldü. Beşiktaş kenar yönetimi buna tepki gösterirken hakem Ali Palabıyık, Balotelli'ye sarı kart gösterdi.

Montero'dan ikinci gol

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile yaptığı maçta attığı golle kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan Francisco Montero, Adana Demirspor karşısında da fileleri havalandırdı.

Maçın 20. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Montero, bu sezon ikinci kez bu sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünü kaydeden Josef de Souza ise bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Rıdvan Yılmaz üst üste ikinci kez gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz, Adana Demirspor maçını da boş geçmedi.

20 yaşındaki oyuncu ligde üst üste ikinci kez fileleri havalandırmayı başardı.

Ghezzal sakatlandı

Bu sezon sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşayan ve Adana Demirspor maçına bu nedenle 6 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da sakatlandı.

Maçın 74. dakikasında sakatlık yaşayan ve kendini yere bırakan Ghezzal, oyuna devam edemedi.

Siyah-beyazlı ekipte Ghezzal'in yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.

Adana Demirspor, Balotelli, Beşiktaş, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta son dakikada puan kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta son dakikada puan kaybetti - Son Dakika
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