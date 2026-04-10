Beşiktaş 3-1 Önde: Antalyaspor İle İlk Yarının Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Cengiz'in sağ taraftan yerden pasına hareketlenen Orkun Kökçü'nün ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın üzerinden filelere gitti. 1-0
9. dakikada Orkun'un ortasında Jota'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
21. dakikada Erdoğan sağ taraftan ortasında kale alanı önündeki Van de Streek, kafa vuruşuyla topu kaleci Ersin'in sağından filelere yolladı. 2-1
33. dakikada Olaitan'ın rakip oyuncuyu geçtikten sonra sol taraftan pasında Oh, kale alanı önünde tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-0
40. dakikada Olaitan'ın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Oh'un ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Julian, meşin yuvarlağı yandan kornere çeldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Murat Altan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Junior Olaitan, Jota Silva, Hyeon-Gyu Oh
Yedekler: Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt (Bünyamin Balcı dk. 37), Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Georgi Dzhikiya (Doğukan Sinik dk. 37), Kenneth Paal, Ramzi Safuri, Jesper Ceesay, Dario Saric, Samuel Ballet, Sander Van de Streek
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Abdülkadir Ömür, Nikola Storm, Yohan Boli, Kerem Kayaarası
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Orkun Kökçü (dk. 5), Jota Silva (dk. 9), Hyeon-Gyu Oh (dk. 33) (Beşiktaş), Sander Van de Streek (dk. 21) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Samuel Ballet, Ramzi Safuri (Antalyaspor) - İSTANBUL
