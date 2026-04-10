Beşiktaş 3-1 Önde: Antalyaspor İle İlk Yarının Sonucu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş 3-1 Önde: Antalyaspor İle İlk Yarının Sonucu

Beşiktaş 3-1 Önde: Antalyaspor İle İlk Yarının Sonucu
10.04.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Antalyaspor'u 29. haftada 3-1 ile geçerek ilk yarıyı önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Cengiz'in sağ taraftan yerden pasına hareketlenen Orkun Kökçü'nün ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Julian'ın üzerinden filelere gitti. 1-0

9. dakikada Orkun'un ortasında Jota'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

21. dakikada Erdoğan sağ taraftan ortasında kale alanı önündeki Van de Streek, kafa vuruşuyla topu kaleci Ersin'in sağından filelere yolladı. 2-1

33. dakikada Olaitan'ın rakip oyuncuyu geçtikten sonra sol taraftan pasında Oh, kale alanı önünde tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-0

40. dakikada Olaitan'ın derinlemesine pasında sağ çaprazda topla buluşan Oh'un ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Julian, meşin yuvarlağı yandan kornere çeldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Murat Altan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Junior Olaitan, Jota Silva, Hyeon-Gyu Oh

Yedekler: Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Antalyaspor: Julian, Erdoğan Yeşilyurt (Bünyamin Balcı dk. 37), Veysel Sarı, Lautaro Giannetti, Georgi Dzhikiya (Doğukan Sinik dk. 37), Kenneth Paal, Ramzi Safuri, Jesper Ceesay, Dario Saric, Samuel Ballet, Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk, Abdülkadir Ömür, Nikola Storm, Yohan Boli, Kerem Kayaarası

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Orkun Kökçü (dk. 5), Jota Silva (dk. 9), Hyeon-Gyu Oh (dk. 33) (Beşiktaş), Sander Van de Streek (dk. 21) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Samuel Ballet, Ramzi Safuri (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş 3-1 Önde: Antalyaspor İle İlk Yarının Sonucu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 21:36:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş 3-1 Önde: Antalyaspor İle İlk Yarının Sonucu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.