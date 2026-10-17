Beşiktaş, 4. hafta derbisinde yarın 20.30'da Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek

Beşiktaş, 4. hafta derbisinde yarın 20.30'da Galatasaray MCT Technic'i konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta derbisinde Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Galatasaray MCT Technic'i Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek. Ligde geride kalan haftalarda iki takım da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet aldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasındaki derbide Beşiktaş, yarın Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev alacak.
Ligde geride kalan haftalarda iki takım da birer galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: AA
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