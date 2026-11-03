Beşiktaş’a Alman hakem - Son Dakika
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Beşiktaş’a Alman hakem

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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş’ın, deplasmanda İskoçya ekibi Celtic ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ın, deplasmanda İskoçya ekibi Celtic ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya ekibi Celtic'e konuk olacak. 5 Kasım Perşembe akşamı Celtic Park'ta oynanacak ve 23.00'de başlayacak müsabakada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ile Marco Achmüller yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Martin Petersen olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Benjamin Brand görev yapacak. AVAR'da ise Patrick Hanslbauer yer alacak.

Kaynak: İHA
BeşiktaşAlmanyaFutbolCelticSporSon Dakika

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