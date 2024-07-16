Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var

Beşiktaş\'a piyango vurdu! Jackson Muleka\'ya Suudi Arabistan\'dan talip var

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da kadrodaki yabancı sayısını azaltmak istiyor. Birçok yıldızını elden çıkarmayı planlayan siyah-beyazlılara Jackson Muleka piyangosu vurdu. İsmi bilinmeyen bir Suudi Arabistan takımı 24 yaşındaki futbolcu için Kartal'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş ise Muleka'nın bonservisini 7-8 milyon euro olarak belirledi.

16.07.2024 17:09  Güncelleme: 17:28
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Son olarak İtalyan golcü Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra kadrodaki yabancı futbolcu sayısını da azaltmayı planlayan siyah-beyazlıların Kongolu forveti Jackson Muleka, Suudi ekiplerinin radarına girdi.

HANGİ TAKIM OLDUĞU BİLİNMİYOR

Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş ile temasa geçen ve ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Bu takımın kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.

Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var

BONSERVİSİ 7-8 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın Muleka için 7-8 milyon euroluk bir bonservis belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

2022 yazında Standart Liege'den 3.35 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılarda ikinci sezonunu tamamladı. Kartal ile 79 maça çıkan Muleka, bu karşılaşmalarda toplamda 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki forvetin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Alpi: Fuzuli bir takım .30 puan fark yerler yine jimnastik klübü 5 18 Yanıtla
    Alpi: 15 maç sonra hentbol da takılırlar diğer minik kuşlarda baskete döner hep aynı hikaye 4 10 Ankara null: bu sene 50atariz 6 2 ferhat eser: ankara null sen denize olta atamazsın yaprağım :)) 2 1 Ankara null: ferhat eser senin agzinda yaprak dövmesi varya pek yakisiyor sana 1 1
  • ferhat eser: şampiyon BEŞİKTAŞIN arkasında ilk 3 belli 2 fener 3 inşallah bodrumspor olucak 8 2 Yanıtla
    ALİÇO null: Bodrum spor çok zor bence 2 1 Galatasaray Spor kulübü: En son şampiyon olduğunuzda dolar 1.45 tl idi 1 1
  • Sedat Bezmen: Hangi kulüp olduğu bilinmiyor yazmış demkki böyle bişe yok :) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var - Son Dakika
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