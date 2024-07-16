Son olarak İtalyan golcü Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Bunun yanı sıra kadrodaki yabancı futbolcu sayısını da azaltmayı planlayan siyah-beyazlıların Kongolu forveti Jackson Muleka, Suudi ekiplerinin radarına girdi.
Yıldız isim için daha önce de Beşiktaş ile temasa geçen ve ismi belirtilmeyen Körfez temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Bu takımın kısa süre içerisinde Kartal'a teklif yapacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın Muleka için 7-8 milyon euroluk bir bonservis belirlediği ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.
2022 yazında Standart Liege'den 3.35 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılarda ikinci sezonunu tamamladı. Kartal ile 79 maça çıkan Muleka, bu karşılaşmalarda toplamda 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki forvetin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)