Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek - Son Dakika
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Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek

17.10.2022 17:45

Beşiktaş'a Trabzonspor karşılaşmasında ağrı hisseden Wout Weghorst ile mücadeleye devam edemeyen Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi. Hollandalı golcünün 10 gün sahalardan uzak kalması beklenirken, Faslı yıldızın geri dönme süresinin ise daha uzun olabileceği belirtildi.

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta yıldız futbolcular Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal'in yapılan sağlık kontrolleri sonrası son durumları netlik kazandı.

İKİ FUTBOLCUDA DA GERİLME TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı müsabakanın 44. dakikasında sol uyluğunda ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Aynı müsabakanın ardından sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Wout Weghorst'un uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rachid Ghezzal ile Wout Weghorst'un tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

WEGHORST VE GHEZZAL SAHALARDAN UZAK KALACAK

Hollandalı golcü Weghorst'un 10 gün kadar sahalardan uzak kalması beklenirken, Rachid Ghezzal için bu sürenin biraz daha uzun olması bekleniyor.

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Rachid Ghezzal, Wout Weghorst, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek - Son Dakika
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