Beşiktaşlıları sevindiren haber! O yıldız takıma geri döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaşlıları sevindiren haber! O yıldız takıma geri döndü

15.05.2023 21:49

Geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, takımla beraber çalışmalara başladı. Cezayirli yıldızın Adana Demirspor ile oynanacak maçta forma terletmesi bekleniyor.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmana sakatlığını atlatan Ghezzal da katıldı.

GHEZZAL DÖNDÜ

Deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale ve dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Rachid Ghezzal da takımla çalıştı.

Taraftar havalara uçacak! Beşiktaş'ın yıldızı takıma döndü

BEŞİKTAŞ, ADANA'YA GİDECEK

Şampiyonluk yarışından kopmayan Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacak.

YORUMLAR
500

Rachid Ghezzal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlıları sevindiren haber! O yıldız takıma geri döndü - Son Dakika


Son Dakika
22:27 ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Sevda Özbek'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı: 2. turda sorumluluğu Sinan Oğan'a devredin
22:17 Adana'da cinnet getiren koca dehşet saçtı
22:17 Babacan seçim sonuçlarını değerlendirdi: 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da
22:12 Babacan'dan seçim sonuçlarını Fatih Terim'in sözü ile değerlendirdi: 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da
21:50 Sakarya'da ilahiyat öğrencisi gencin ölümünün arkasından 200 bin lira çıktı! Katil kameralardan yakalandı
21:41 Beşiktaşlıları sevindiren haber! O yıldız takıma geri döndü
21:35 Taraftar havalara uçacak! Beşiktaş'ın yıldızı takıma döndü
21:37 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye seçim gecesi tepkisi: Milletimize özür borçları var
21:28 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye seçim gecesi tepkisi. Milletimize özür borçları var
21:22 Uzayda evlenmek ister misiniz? Maliyeti duyanların dudakları uçukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2023 22:58:51. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaşlıları sevindiren haber! O yıldız takıma geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement